Беспорядки в Иране инспирированы Западом

Почему население Ирана вышло с протестами? Были ли они настолько "народными", как пишут западные СМИ? Неминуемый распад страны, объявленный на Западе, в очередной раз не состоялся. У иранских властей уже есть доказательства действий западных спецслужб. Экономическая блокада продолжается, но жизнь в стране входит в нормальное русло.



Иран протестует. Распад страны неминуем?

Об этом "Правде.Ру" рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Читайте начало интервью:

Зачем правительство Ирана повысило цены на бензин

— Раджаб Саттарович, почему все-таки в Иране начались такие бурные волнения? Почему власти не разъяснили людям необходимость повышения цены топлива для наведения порядка в этой сфере? Ведь существенного урона для бюджета людей это не нанесет, все другие льготы остаются. А если для кого-то это имеет значение, ничего страшного, если они немного сократят свои поездки. Вы сказали, что там расход бензина в три-четыре раза больше, чем в соседней Турции. В чем дело? Почему такое высокое потребление? Они скупали дешевый бензин и перепродавали? Но кому и куда?

— Спекуляция, конечно, была. Какую-то часть перепродавали в соседние страны. Там цены выше, и нет прозрачной границы. Достаточно большое количество бензина и дизтоплива уходило в Афганистан, в Ирак, в Пакистан… Очень часто государственное телевидение показывало, как контрабандным способом на танкерах вывозится это топливо в нейтральные воды, а оттуда оно идет в разные страны.

Но и в самом государстве внутри страны было абсолютно беспардонное, несправедливое отношение к топливу, которое очень дешево. Каждый заливал, сколько хотел. И каждый пользовался этим, сколько мог. И цены были подняты не из-за нехватки в бюджете, необходимости каким-то образом поправить положение правительства. Абсолютно никакого отношения к финансовой или другим проблемам правительства это не имело.

Конечно, там есть много проблем. Ситуация накаляется и ухудшается, поскольку все-таки Соединенные Штаты не только сами санкции применяют по отношению к Ирану, но они практически оказывают тотальное давление на все страны мира, чтобы никто не общался, не работал и не имел никаких отношений с Ираном.

Поэтому это не только американские санкции, фактически это мировые санкции. Иран пребывает в состоянии жуткой международной изоляции. Конечно, по большому счету нет внешней торговли, нет экспорта, нет импорта. И это все обращено на внутреннее потребление. Поскольку нет притока валюты, нет зарубежных инвестиций, нет нормальной торговли, то, конечно, страна на данном этапе не может особо развиваться.

Поэтому вся страна и все жители сталкиваются с определенными проблемами. Но тем не менее это некритично как для государства, так и для граждан. И все эти волнения для политической системы Ирана — тоже некритичная ситуация. Опыт последнего времени показывает, что многомиллионные демонстрации и всякие волнения в Иране уже были, но они существенного влияния на жизнь страны не оказывают.

И сейчас все это там самом деле не совсем так страшно, как это представляют западные и наши СМИ. Хотя события были фактически в сотнях городах Ирана, но по-разному… Возможно, эти нынешние недовольства являются новым проявлением стратегии и тактики ведения борьбы по дестабилизации ситуации в неугодных режимах со стороны Запада в целом и Соединенных Штатов в частности.

По данным иранского правительства, зачинщики этих событий сначала группировались по три-четыре человека в разных городах, в разных точках. И они к этому готовились почти два года. Специально обученные люди уже знали, с чего начать, как это делать, они в своих курточках приносили все, что для этого нужно.

У них были инструкции, как разбивать витрины, как пробиться в банк, как поджигать заправочные станции, с чего начать, где там слабые места, как надо поступать с гражданами, которые вдруг возникают на их пути, как надо общаться, если поджигаешь магазин, а тут кто-то подходит…

На втором этаже, как правило, живут владельцы этих магазинов или ларьков, поэтому тоже возникают вопросы, как к ним относиться, что делать, чтобы не попасться, чтобы камеры не зафиксировали. На все это были потрачены сотни миллионов долларов финансовыми спонсорами этих будущих мероприятий. Ждали только повода, и вот он подоспел.

Конечно, по данным источников из правительства Ирана и спецслужб Ирана, ими являлись в основном арабские государства, монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, которые в крайне напряженных отношениях находятся с Ираном. Но современные технологии разрабатываются в мозговых центрах Великобритании, Америки и Израиля.

Правительство Ирана назвало активными участниками и прародителями этих событий Израиль и Соединенные Штаты. У правительства Ирана уже есть неопровержимые доказательства по поводу не только непосредственных участников, но и руководителей этих процессов внутри страны и извне. Народ в целом не поддержал этих зачинщиков. И сейчас там ситуация нормализуется.

Источник превью: bbc.com

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев