Иран - а были ли протесты?..

Были ли на самом деле массовые протесты в Иране? Или что это было? Почему они были не народными, как пишут западные СМИ, а организованы отдельными группами подстрекателей? Где и в чем все-таки недоработало правительство?



Иран протестует. Распад страны неминуем?

Об этом "Правде.Ру" рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

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— Раджаб Саттарович, сколько примерно людей выходило протестовать в Тегеране и других городах? Какова численность всех этих протестов?

— На самом деле никаких массовых протестов там и не было. Народ не выходил, чтобы демонстрировать протест, нигде не было даже сотни людей. Обычно собирались три-четыре человека — это зачинщики, которые просто совершали подходы, уничтожали имущество. Другие просто смотрели на это. Их присутствие — это не протест. Они просто лицезрели, как это все происходит.

Сейчас вообще не собираются, это было всего несколько дней, и уже давно ничего такого нет. Правительство Ирана и президент быстро заявили о полной победе над протестующими и зачинщиками. И стабильность восстановлена полностью. Сейчас просто продолжается очень активная работа по выявлению этих людей, которые в сотне городов портили государственное и частное имущество.

Сразу были задержаны более тысячи людей. Они идентифицированы, установлено, с кем они работали, какие технологии использовали, как это все началось. Они уже давно дают признательные показания о том, что работали по заказу, рассказывают, представителями каких структур являются, кто ими руководит. По телевидению показывают открытые процессы, которые сейчас проходят в Иране.

И даже по всему Ирану уже прошли массовые демонстрации против этих зачинщиков. Простые люди ясно показали, что они поддерживают линию духовного лидера, политическую систему. Они жестко и резко осуждают поведение зачинщиков протеста. Да, у них есть проблемы, у них есть недовольство, у них есть очень большие вопросы к правительству.

Но они это будут решать в рамках закона, и свои требования будут заявлять правительству совершенно мирным способом и собираются находиться в правовом поле, для того чтобы демонстрировать свое отношение к нынешнему курсу и качеству решения вопросов, которые затрагивают жизнь и уровень миллионов иранцев. Так они говорят.

— То есть, как пишут в западных СМИ, никакого народного гнева на самом деле нет? Есть только провокаторы, но их не поддержали. А простые люди свое недовольство выражают вполне мирно и в рамках закона. Остаются социальное государство и меры поддержки, хотя люди лишаются некоторых благ. Поэтому, с вашей точки зрения, как государству, так и простым людям в этом плане ничего не грозит?

— В общем и целом — да. Плохо, что эти изменения не были нормально проведены и освещены. Этот момент был упущен. Идея была достаточно разумная, хорошая, но она была ужасно реализована. Во-первых, не было никакой необходимости в такой спешке. Совсем не то и не так было сделано в плане организации и донесения этих мер до населения.

И люди просто не знали, что делать, как это воспринять, как на это реагировать. На 50 процентов — это все-таки резкое повышение. Оно фактически разрушает всю систему жизнеобеспечения многих иранцев. И они действительно были в таком парализованном состоянии, не знали, что делать. Этим состоянием и воспользовались люди, которые готовились и ждали такого момента годами. Более того, они рассчитывали, что кто-то примкнет к ним, поскольку все находятся в такой прострации. Они рассчитывали стать лидерами действительно массового протеста. Но ничего у них не получилось.

На самом деле ошибкой правительства было то, что не была проведена информационная работа, не было население подготовлено к этим мерам. Такие вещи можно было спокойно и поэтапно проводить в течение двух-трех лет, сделать каждые полгода, допустим, по десять процентов повышение. И этого никто бы даже не заметил.

Я абсолютно уверен в том, что идея правительства была правильная и даже благородная — отменить льготы для всех и дать их действительно нуждающимся. Просто не был рассчитан факт неожиданности и шоковой терапии, с одной стороны. А с другой стороны, никто не подумал, что где-то там поджидают эти подстрекатели, которые готовились очень давно.

И вот опасность пришла. Но никакой обратной реакции со стороны простых людей практически не было. Просто страна находится на пике противостояния с западными государствами во главе с Соединенными Штатами, а у них в руках находятся все мировые медийные механизмы, все это ими контролируется. Поэтому все эти события моментально были подхвачены западными СМИ и политиками. Все это было передернуто и неимоверно раздуто.

Трамп, Помпео и многие лидеры Европы вместо того, чтобы осудить разрушительные действия зачинщиков протестов в Иране, наоборот, их поддержали. Это прямое, грубейшее вмешательство во внутренние дела Ирана. И уже многие годы — лет сорок — длится это острое противостояние…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев