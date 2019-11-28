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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как экология встроена в политику и бизнес

Мир

Экология — как политика и бизнес. Что такое климатико-промышленный комплекс? В чем состоит идея проведения Форума журналистов и экологов Баренцева региона "Eco-Media-Barents-2019"?


От Шиеса до Греты Тунберг: экология как политика

Эти вопросы в видеоэфире "Правды.Ру" обсудили руководитель центра экологического мониторинга "Помор" Тимофей Суровцев и главный редактор ИА "BarentsNews" Василий Борисов.

— Недавно Россия официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату, ратифицировала его, и теперь мы обязаны его выполнять. Хотя не понятно, хорошо это для нас или плохо. На Западе, да и у нас тоже, уже многих экологических организаций, типа "Гринпис", Алексея Яблокова. Но ведь самые крупные и раскрученные из них уже давно срослись с большим бизнесом и государственной бюрократией. На ваш взгляд, действительно уже появился и агрессивно работает такой климато-промышленный комплекс по аналогии с военно-промышленным?

Тимофей Суровцев: Безусловно, это так. Западное экологическое движение гораздо более опытное и взрослое по сравнению с нашим. Они наращивали все эти компетенции взаимодействия с крупнейшими монополиями порядка ста лет. У нас же пока достаточно молодая и более наивная, я бы сказал, честная и чистая экология. У нас крайне редко можно найти какие-то случаи, когда действительно экологи работают в пользу какого-то промышленного монополиста или предприятия. Все-таки у нас экология — по большей части действительно движение энтузиастов…

— Но они же работают на наших зарубежных конкурентов. Такие случаи хорошо известны.

Т.С.: К сожалению, да, такое тоже бывает. Но мы в последнее время не только смотрим за рубеж, выступаем и со своими новыми доктринами, с какими-то новыми программами, у нас сейчас много делается в экологии несмотря на то, что есть огромная проблема.

— Сумасшедшие деньги из бюджета выделяются?

Т.С.:  Сумасшедшие деньги, но много и делается. Просто мы еще не умеем транслировать весь тот позитив, который у нас происходит. Поэтому мы противостоим, можно сказать, что у нас мальчик с рогаткой, а там люди с пушками. Мы только в начале этого пути, но я уверен, как правильно Василий говорит, надо организовываться, объединяться.

Тогда мы сможем больше сделать и более четко транслировать. А что касается так называемой боевой экологии, или экологии, которая стоит на страже монополий, это безусловный факт. Причем это все настолько прозрачно и выпукло, что очевидно уже всем, мне кажется.

Поэтому-то эти крупнейшие псевдонезависимые экологические организации, типа всемирного фонда "Гринписа", очень часто клевещут, кривят немножко душой, подыгрывают на стороне западных монополий и вступают в конфронтацию с нашим бизнесом и с интересами России и нашего народа в целом.

— Вы проводили Форум журналистов и экологов Баренцева региона "ECO-MEDIA-BARENTS-2019". В чем состояла эта идея? Есть ли необходимость более честного сцепления с прессой экологических организаций? Есть ли необходимость в коллаборации вместе, или все-таки журналисты должны со стороны освещать, а не лезть вовнутрь, не завязываться?

Василий Борисов: Журналисты сейчас вообще везде, что в России, что в Соединенных Штатах, перестали быть той силой, которая стоит немножко над схваткой. Мы очень быстро научились принимать ту или иную сторону. Я не буду это расшифровывать, это у всех на глазах.

Мы все читаем сайты, смотрим телеканалы, знаем, что происходит в других странах, достаточно активно смотрим информационные ресурсы. Мы делаем это то ли осознанно, то ли неосознанно, но это так. Конечно, в идеале мы не должны соединяться ни с промышленными гигантами, у которых свои интересы, ни с экологическими организациями, у которых свои интересы.

— А Шиесу надо объединяться с кем-то или ни с кем не надо объединяться?

В.Б.: У меня нет по Шиесу достаточно серьезной информации. Для того чтобы проанализировать эту ситуацию, я пытался найти серьезные мнения государственных органов, научного сообщества, бизнеса и т. д. Но вместо этого в Сети присутствуют в основном такие чисто апокалиптические сообщения о том, что там происходит. Но кроме слов никаких подтверждений этому ужасу обычно нет. Поэтому складывается такое ощущение, что кто-то сознательно нагнетает ситуацию.

— А бесплатно сознательно?…

В.Б.: Когда сами местные люди выступают, это одна история, а когда это освещается в СМИ под определенным градусом, это уже совсем другая история. Значит, есть интересант, на мой взгляд. Я, как человек, анализирующий коммуникационные процессы, вижу, что раскручивается некая информационная кампания, постоянно вбрасываются статьи по поводу и без повода.

В апреле этого года, например, в "Фейсбуке" пошла волна перепоста статьи про некий мост, который якобы протестующие сожгли рядом с Шиесом, чтобы туда не пришли машины с топливом. Вот если это происходит единично, то это еще можно списать на случайность. Когда это происходит три-четыре раза подряд волнами, значит, за этим кто-то стоит.

— С деньгами.

В.Б.:  Да, разумеется, кому-то это выгодно, и он это стимулирует.

Т.С.: Я могу точно сказать, что это всегда конкретно кому-то выгодно.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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