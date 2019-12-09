Диалога общества и власти по экологии в России нет

Что России нужно делать в области экологии? Какой должна быть экологическая политика нашей страны? Как решить проблему сбора бутылок и батареек? Зачем нужен Форум журналистов и экологов Баренцева региона "Eco-Media-Barents-2019"?



От Шиеса до Греты Тунберг: экология как политика

Эти вопросы в видеостудии "Правды.Ру" обсудили руководитель центра экологического мониторинга "Помор" Тимофей Суровцев и главный редактор ИА "BarentsNews" Василий Борисов.

Читайте начало интервью:

Как экология встроена в политику и бизнес

Потепление — не в природе, а в головах

Шиес: от экологии до поморской нации

Норвегия: экологические разрывы королевства

Международные экологи мутировали в предпринимателей

— Что все-таки в России нужно делать в области экологии? Какая у нас должна быть государственная экологическая политика? И какова в этом роль общества?

Василий Борисов: Экологическая политика должна быть. Но все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Доктрин много, а толку мало. Я в бытность журналистом и пиарщиком писал массу всяких стратегий, которые благополучно ставились на полку. Любая доктрина, которая разработана людьми из Академии наук или из профильных институтов, должна подкрепляться не просто законодательными актами, а серьезным изменением мышления людей, прежде всего во власти.

Ведь просто подумайте, мы не можем уже лет десять-пятнадцать решить даже проблему с батарейками. Ну о чем мы говорим? Одна батарейка содержит кучу ядовитых металлов, которые загрязняют территорию в десять квадратных метров. Вот почему до сих пор этого не сделано?…

— Я вам открою страшную тайну: в Европе то же самое. Они сами об этом рассказывают.

В.Б.: Послушайте, там есть пункты сбора батареек.

— Есть. У нас тоже есть.

В.Б.: Да ничего нет. Есть только комплекс проблем. С одной стороны — производитель батарейки, с другой стороны — сеть, которая должна эти батарейки собирать, и переработчик, который должен перерабатывать. У нас государственная политика не может три части вот этого пазла совместить.

— Я больше скажу, у нас не могут наладить сбор использованных бутылок. Хотя в советское время любой ребенок мог в парке найти две бутылки, сдать их в магазин и получить полную бутылку с лимонадом.

В.Б.: Сбор стеклотары можно сделать методом, как сейчас принято говорить, краудсорсинга, это когда люди сами организуют рынок. Ведь раньше все это у нас уже было. Это была, собственно, такая большая рыночная структура. Там были деньги, там были интересанты, и там был понятный профиль. Залоговая стоимость устанавливалась. Нигде в Европе, кстати, такой системы на государственном уровне не было.

Но вернемся к батарейкам. Это реальная проблема, которую надо решать. У нас есть система, например, больших торговых сетей — "Пятерочка", "Лента", "Дикси"... Через них можно это внедрить, чтобы люди не прилипал собирали, а батарейки сдавали и получали какие-то бонусы.

Давайте, собираем и отвозим на металлургический завод, или специальные заводики сделать. А те, кто выпускает батарейки (у нас несколько компаний всего лишь), должны платить деньги за каждую батарейку, и тогда мы при помощи этих денег запускаем вот эту машину. Достаточно простая схема. Но мы за десять, пятнадцать, двадцать лет этого не сделали.

— Но как сделать, чтобы каждый вынул свою батарейку и понес? Вот лично вы будете этим заниматься?

В.Б.: Я — да. Знаете, я не выбрасываю батарейки, я их собираю. У меня большой пакет с батарейками. Но я не знаю, куда их нести. Я не уверен. Нет, даже не так, я знаю, куда их можно отнести, но я не уверен, что эти батарейки будут перерабатывать.

— А вы, Тимофей Олегович, тоже собираете батарейки?

Тимофей Суровцев: Нет. Я не собираю батарейки, я их выбрасываю, к моему стыду.

В заключение хотел бы все-таки сказать несколько слов об Арктике, так как мы работаем в Арктике, там наши интересы, наша компания зарегистрирована в Арктике. Мы делаем очень важное и интересное дело по сохранению этой территории, а власти этого не делают сами и нас даже не замечают.

— Ваш Центр "Помор" охватывает Мурманскую и Архангельскую области. С вами региональные власти, губернаторы встречались?

Т.С.: Я как раз об этом и хочу сказать. К сожалению, все наши усилия и действия не находят отклика у властей. Вот мы приезжаем с форумом в Мурманск, администрация не приходит к нам в гости, хотя у нас там собирается около ста ведущих экологов и международных журналистов. Не интересует администрацию Мурманской области наши экологические активности.

В Мурманской области как будто настолько все хорошо, что они даже не приходят. А между тем, по три-пять тысяч человек ежегодно покидают эту Мурманскую область, считая регион депрессивным. При этом ни власти, ни министерство природных ресурсов не интересует наш форум, не интересуют идеи, не интересуют предложения экологов.

В Архангельскую область приезжаем, регион вообще супердепрессивный. Тоже проводим отличный огромный форум. Не интересует местные власти наш форум. Тоже, вероятно, все в порядке в Архангельской области, и можно почивать на лаврах. И государство в целом по большому счету экологические проблемы в Арктике не интересуют.

Решение приняли, что Северный морской путь будет любой ценой. Комбинат Северный будет любой ценой. Но надо вовлекать общественность, потому что так и будет нарастать напряжение, регион будет становиться все более депрессивным. Надо уметь выстраивать диалог, вовлекая в него все разумные, в том числе независимые, силы.

Пока на нас не будут обращать внимание, пока мы не будем обращать внимание на Арктику, Арктика обратит на нас внимание и придет к нам, но только придет уже в другом виде, с норвежским и финским флагами на груди. И мы получим население, которое будет ненавидеть и Россию, и свой край родной, пока не начнем обращать на него внимание.

Я обращаюсь к власть предержащим. Министерство природных ресурсов, встряхнитесь, где вы вообще? Я не вижу вас. Мы пишем письма, но вы на них никак не реагируете. Такое впечатление, что никому ничего не нужно, настолько все просто великолепно. А вы же были в Архангельске, знаете, что там тлеющий конфликт. И не дай Бог, он выплеснется, мало не покажется.

Мы же просто теряем регион, мы теряем нашу аутентичность. Пока мы не займемся этим вопросом, народной дипломатией, народной экологией, пока мы не будем доносить до простых людей, не будем вовлекать их в активное участие в этих процессах на их родной земле, мы ничего хорошего не получим, будет только хуже. Нужно пространство диалога по Арктике и другим регионам. Не диалога властей, больших и маленьких, а диалога общества и власти.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев