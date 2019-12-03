Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Россия
Вологда Петрозаводск Мурманск Сыктывкар Санкт-Петербург Северодвинск Калининград Псков Новгород Деловой мост Череповец Архангельск Нарьян-Мар
Автор Редакция рубрики "Россия"

Шиес: от экологии до поморской нации

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Как Запад, в том числе наши соседи по Баренцеву региону, пытаются обосновать создание нового поморского этноса и расколоть Россию? Почему огромная Архангельская область превратилась в свалку? Как решить проблему мусора?


От Шиеса до Греты Тунберг: экология как политика

Можно ли и надо ли это делать в отдельно взятом Шиесе? Может ли определять необходимость и размер утилизационного сбора регион? Или все это всероссийская проблема и заниматься этим должно государство? Делается ли это? И насколько правильно и последовательно?

Эти вопросы в видеоэфире "Правды.Ру" обсудили руководитель центра экологического мониторинга "Помор" Тимофей Суровцев и главный редактор ИА "BarentsNews" Василий Борисов.

Читайте начало интервью:

Как экология встроена в политику и бизнес

Потепление — не в природе, а в головах

— Расскажите, зачем нужен Форум журналистов и экологов Баренцева региона "ECO-MEDIA-BARENTS-2019"?

Тимофей Суровцев: Суть в том, что все-таки Арктика — это наши северные территории. В Баренцевом регионе, помимо России, присутствуют Норвегия, Швеция и Финляндия. Это уникальный регион. Часть Архангельской области туда тоже входит, все-таки считается заполярным регионом. И они себя считают частью Арктики.

Василий Борисов: И дело в том, что Архангельская область — это и Белое море, и Баренцево.

Т.С.: И там особая совершенно поморская территория. Недавно появилась теория конструирования нового этноса. На Западе возникла такая идея, что это по сути целый огромный регион, который населяют поморы, и они должны иметь свое государство. Понятно, что это провокационная и абсурдная идея, на грани фола.

— Сепаратизм. Это, между прочим, уголовное преступление.

Т.С.: И они занимаются конструированием теории такого этноса. Все это они делают умышленно. Им это выгодно. К сожалению, и некоторые силы у наших друзей-соседей в трансграничном регионе — Норвегии, Финляндии, — в общем-то, не скрывают желания внести какую-то смуту. Они постоянно вояжируют, создают различные организации. Там уже есть всякие союзы, например, "Баренцевский секретариат".

Он призван играть вроде бы позитивную, объединяющую роль гуманитарного лидера. Но, с другой стороны, там есть всевозможные проекты, которые очень сомнительны. Они постоянно приезжают в Архангельск, и, скорее всего, эта напряженность, рост этой агрессии выгоден некоторым политическим силам наших соседей.

— А на каком языке говорит поморский этнос? Почему они выходят с плакатами на английском языке?…

Т.С.: Да, они на английском.

К сожалению, Архангельская область — это очень сложный регион с точки зрения экологии. У него огромное тяжелое наследство еще с советских времен, там больше ста горячих точек, начиная от космодрома в Плесецке и заканчивая всевозможными могильниками. Вся эта тяжесть 60 или более лет постоянно накапливалась.

То есть эту область использовали как какую-то свалку. Сейчас это все очень запущено и сложно. Я считаю, что у государства прямая обязанность — взять на себя задачу навести там порядок и вернуть архангелогородцам и всем жителям области экологические долги.

Тем более, что создавшимся напряженным положением, естественно, пользуются любые экстремистские псевдоэкологические организации, которым очень легко там разжечь пожар, костер. Я считаю, что пока наша власть все-таки недостаточно внимания уделяет этим проблемам, чиновники даже не всегда идут на диалог.

В.Б.: Я согласен с этим. Есть собственно проблема мусора. Проблема мусора для нашего государства — это одна история. Но из нее вытекает еще и проблема использования экологии как информационного оружия — это еще и другая история. Мы каждый или почти каждый день ходим в магазины, приносим иногда три-четыре сумки продуктов.

Когда мы начинаем распаковывать эти продукты, у нас получается сумка, а то и две с мусором от упаковки этих продуктов. Куда мы их выбрасываем? Мы выбрасываем в тот же мусор, который потом приедет в Шиес, в Тимохово, подмосковный мусорный полигон, или куда-то еще. Проблема в том, что государство просто даже не выстраивает политику, что с этим мусором делать.

— Подождите, стоп, у нас есть федеральные власти, региональные и муниципальные. В каждом случае, когда не нравится подход государства, надо понять, чья это ответственность и компетенция? И что, собственно, надо делать?

В.Б.: Есть нерешенные проблемы взаимоотношений между Федерацией и ее субъектом — Архангельской областью. На мой взгляд, центральная власть должна поделиться полномочиями в экологических вопросах, вводить или не вводить, например, утилизационный сбор. Вводить или не вводить, допустим, утилизационный сбор на упаковку, вполне можно определять на местах.

В Шиесе, говорят, уже что-то для кого-то ввели, что-то отменили, то есть какие-то решения, меры принимаются. И главное — надо четко решить, на что и каким образом пойдут средства от этого сбора, надо ли строить мусоросжигательные заводы или строить заводы по переработке мусора.

— Утилизационный сбор и строительство этих заводов — это, наверное, все-таки компетенции федеральных властей. Должна быть общая государственная политика по этим вопросам.

В.Б.: Понимаете, в чем дело, если мы просто собираем деньги, делаем очередной налог, а на эти деньги ничего не делаем, не занимаемся рекреацией, не привлекаем технологии, не делаем налоговые льготы для компаний, которые занимаются зелеными технологиями. Значит, это недостаточно продуманная политика. Надо четко определиться.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы шиес мусор свалки экология точка зрения василий борисов тимофей суровцев экспертное мнение утилизационный сбор архангельская область
Актуальная аналитика
Происшествия
"Теория последней капли" в деле сестер Хачатурян
Новости Архангельска
Шиес: от экологии до поморской нации
Путешествия
Четыре способа более ответственного путешествия в Таиланде
Новости Все >
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
ФБР предупредило об опасности российских мобильных приложений
В Нижегородской области мальчик замерз в сугробе
Песков назвал закон о предустановке отечественного ПО антимонопольным
В Северной Корее открыли город-утопию
Сборная России (U-19) узнала соперников по отбору Евро-2022
В Австралии открыли новый способ борьбы с раковыми клетками
Зеленский хочет устроить Донбассу "рукзит" при помощи НАТО
Юрий Газзаев назвал претендентов на замену Месси и Роналду
Дроны обнаружили опасное таяние ледника в Гренландии
Последние материалы
"Теория последней капли" в деле сестер Хачатурян
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
ФБР предупредило об опасности российских мобильных приложений
Шиес: от экологии до поморской нации
В Нижегородской области мальчик замерз в сугробе
Песков назвал закон о предустановке отечественного ПО антимонопольным
В Северной Корее открыли город-утопию
Сборная России (U-19) узнала соперников по отбору Евро-2022
В Австралии открыли новый способ борьбы с раковыми клетками
Зеленский хочет устроить Донбассу "рукзит" при помощи НАТО
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов Соломон Соловьев Любимцы Вселенной, посланные на Землю - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
Зеленский хочет устроить Донбассу "рукзит" при помощи НАТО
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, выданного ранее России
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Зеленский отказался выполнять Минские соглашения
Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде
Эстония призывает НАТО сосредоточиться на реальных угрозах
Экс-чиновница, снявшаяся для Playboy, стала акционером "Газпрома"
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Росстат назвал российские регионы с высоким уровнем безработицы
Россия получит деньги, которые в долг давал СССР
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
В России появилась новая сексуальная ориентация
Снайперы украинской «Альфы» погибли, охотясь на людей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ