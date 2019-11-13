Эксперт объяснил смысл сделки между США и Турцией на $100 миллиардов

Смысл предложения Трампа Эрдогану о торговой сделке на $100 млрд — всячески ограничить военное сотрудничество Турции с Россией, считает эксперт Владимир Васильев.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в США выступил с заявлением в аэропорту Анкары. Об этом пишет издание iha. com.tr.

Эрдоган отметил, что визит проходит в "болезненный период" для турецко-американских отношений. "У нас будет возможность рассмотреть вопросы безопасности, особенно борьбу с терроризмом, наше сотрудничество в военной и оборонной промышленности, а также наши экономические и торговые отношения", — отметил Эрдоган. Он сообщил, что намечено увеличить объем торговли между странами до 100 миллиардов долларов, для реализации этой цели с президентом в США едет представительная делегация чиновников и бизнесменов.

Президент Турции указал, что будет ставить вопрос о выдаче США лидеров FETÖ, "которые напали на нашу демократию в ночь на 15 июля 2016 года", в частности, ее лидера Фетхуллаха Гюлена. Также темой обсуждения будет ситуация в Сирии. "Мы сосредоточимся на сотрудничестве между ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и террористическими организациями, такими как PKK и YPG (Курдская рабочая партия ее "дочка" в Сирии — ред.) и призовем США относиться к ним соответствующим образом", — сказал Эрдоган.

Он пообещал указать Трампу на то, что, вопреки его обещаниям, курдские "террористы" так и не покинули зону безопасности на севере Сирии. "Ни Россия, ни Соединенные Штаты не смогли очистить зоны безопасности от террористических организаций, ни за часы, ни за дни. Мы сейчас поговорим с Трампом об этом. После этого у нас будет возможность оценить эти события по телефону с Путиным. В Идлибе существуют подобные проблемы", — сказал Эрдоган.

Президент продолжил, что НАТО необходимо пересмотреть свою позицию о роли Турции в операции "Источник мира", "об этом будет разговор в Великобритании 3-4 декабря на саммите НАТО". Это нелогично требовать с Турции увеличивать взносы в НАТО, но не выполнять статью 5 Устава альянса о коллективной безопасности, когда Турции угрожают террористы, отметил Эрдоган.

Как сообщает yeniakit. com.tr, в план расширения торговли между странами включены "12 стратегических секторов", включая автомобилестроение, машиностроение, мебель и ювелирные изделия. Экспорт автомобилей из Турции в США увеличился на 14 процентов за 7 месяцев текущего года и превысил 631 миллион долларов, отмечает издание. Как пишет Washington Post, Дональд Трамп перед визитом своего коллеги написал ему письмо, в котором предложил увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов, если Анкара не будет активировать российские ЗРК С-400, в обмен на это Турция также сможет вновь войти в программу производства и поставок истребителей F-35.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, смысл сделки о 100 миллиардах простой — всячески ограничить военное сотрудничество с Россией. Если США раньше разделяли военную и экономическую помощь, то сегодня Трамп пытается заменить военную часть турецко-американского сотрудничества на торгово-экономические связи. И за счет этого вытеснить на задний план российско-турецкое военное сотрудничество.

"100 миллиардов — это пока общие разговоры из области фантазий", — отметил эксперт, так как, по его данным, в настоящее время товарооборот Турции и Соединенных Штатов составляет около 20 миллиардов долларов, с небольшим положительным сальдо для Соединенных Штатов Америки.

"Положительная динамика возможна, но и только", — сказал Владимир Васильев. "Американцы за последние полтора года довольно сильно играли на валютном курсе лира-доллар, стремясь ослабить турецкую экономику, грозя санкциями. Американцы могут сказать, что они не будут вводить санкции и, самое главное, не будут играть на курсе лиры. Вот это главная для них уступка", — сказал эксперт.

По мнению Владимира Васильева, ЗРК С-400 уже поставлены Турции в двух вариантах, и они не могут не быть активированы, но американцы будут настаивать на том, чтобы Турция не покупала дополнительных батарей или дополнительных средств по ЗРК С-400. И американцы здесь хотели все-таки постепенно сделать так, чтобы господствовала американская система Patriot, которую они ранее поставлять отказались, отметил американист.

По словам эксперта, возможно, американская сторона хочет вернуться к проблеме F-35 в обмен за то, чтобы российские истребители Су-57 Турция не покупала.

Что касается помощи американцев курдам, то она, по мнению эксперта, будет продолжаться, потому что это фактор долгосрочного давления на Эрдогана. "Все, что американцы наговорят при этом, можно забыть. Курдская карта будет разыгрываться. Пусть торговля развивается, но курды будут всегда под рукой, в случае чего можно будет задействовать курдский фактор в том плане, в котором американцы сочтут это нужным в зависимости от конкретных обстоятельств", — резюмировал Владимир Васильев.

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