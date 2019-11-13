Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд в письме

Президент США Дональд Трамп отправил письмо своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором предложил заключить крупную торговую сделку. Речь идёт о сумме в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По словам источников, Трамп сформулировал некий "обходной путь" для сотрудничества с Анкарой, несмотря на санкции, которые грозят Турции из-за покупки российских комплексов С-400. Аналитики издания считают, что этот поступок Трампа приведет в ярость американских конгрессменов, поскольку месяц назад Трамп публично поддержал введение санкций против Турции за военную операцию в Сирии.

Ранее Эрдоган сообщал, что планирует обсудить с Дональдом Трампом вопрос невыполнения обязательств по Сирии. Встреча двух лидеров запланирована 13 ноября.