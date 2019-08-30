Турция проводит переговоры с Россией о поставках российских истребителей Су-57. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", - сказал он, передает агентство РИА"Новости".
По словам президента Турции, если США не изменят свою позицию по поставкам истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".
Напомним, в минувший вторник Владимир Путин и его турецкий коллега посетили международный авиасалон МАКС-2019. Президент Турции поинтересовался у российского лидера, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить. На оба вопроса Путин ответил положительно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция начнет покупать боевые самолеты российского производства. Отмечается, что сделано это может быть из-за того, что США отказываются поставлять турецкой армии истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщало американское агентство Bloomberg.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.