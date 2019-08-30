Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-57

Турция проводит переговоры с Россией о поставках российских истребителей Су-57. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", - сказал он, передает агентство РИА"Новости".

По словам президента Турции, если США не изменят свою позицию по поставкам истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".

Напомним, в минувший вторник Владимир Путин и его турецкий коллега посетили международный авиасалон МАКС-2019. Президент Турции поинтересовался у российского лидера, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить. На оба вопроса Путин ответил положительно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция начнет покупать боевые самолеты российского производства. Отмечается, что сделано это может быть из-за того, что США отказываются поставлять турецкой армии истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщало американское агентство Bloomberg.

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