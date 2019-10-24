Как за 6,5 часов Путин и Эрдоган «разделили» Сирию

Последние события в Сирии, начавшиеся выводом американского контингента и закончившиеся российско-турецким меморандумом, носят, скорее всего, договорной характер, сказал в программе "Точка зрения" востоковед-тюрколог Евгений Бахревский.



Что Эрдоган выторговал у Путина по Сирии

По его мнению, единственной проигравшей стороной установившегося статус-кво являются курдские военные формирования, но не обобщенно "курды", как принято об этом говорить. Курды очень разные, и в Турции, например, многие из них поддерживают Реджепа Эрдогана и его действия в Сирии, уточнил эксперт.

Тюрколог рассказал, почему Дональд Трамп решился на беспрецедентный шаг о выходе из ключевой страны Ближнего Востока. Во многом это связано с тем, что США перестали зависеть от поставок ближневосточной нефти, сказал Евгений Бахревский.

Для российского гражданина важно, не увеличит российская армия свое присутствие в Сирии в связи с задачами по патрулированию сирийско-турецкой границы и не увеличатся ли расходы на "содержание" Сирии, что может отразится на социальных гарантиях россиянам. Евгений Бахревский считает, что этого не произойдет, главной силой урегулирования будут сирийские армия и пограничники, а Россия будет "демонстрировать флаг". Восстановлением же Сирии будут заниматься, например, китайцы.

По словам Евгения Бахревского, судьбоносный итог сирийской операции состоит не в вытеснении американцев и сохранении у власти лояльного правительства Башара Асада, а в налаживании координации между Россией, Ираном и Турцией, исторически имеющими друг к другу большие претензии, а так же в возвращении России на Ближний Восток миротворческой силой — в противовес США.

Смотрите программу "Точка Зрения" с Любовью Степушовой. Гость программы — Евгений Бахревский.

В меморандуме от 22 октября Москва и Анкара подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирийской арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения 1998 года. В меморандуме, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений курдских боевиков на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.

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