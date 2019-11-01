Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Любовь Степушова

Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина print

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уверяет, что Киев "перезапустил формат" своих отношений с НАТО. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков рассказывает детали.


Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Одессу 30-31 октября был призван продемонстрировать России, что альянс усиливает работу по сдерживанию России на южном направлении и, в частности, в Черноморском регионе, сказал в эфире программы "Точка зрения" эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

"Перезагрузки" отношений в плане приближения Украины к членству в НАТО не произошло. Альянс, раздираемый внутренними противоречиями, не хочет брать на себя ответственность за нестабильную Украину и сильно вкладываться в нее материально. В этом плане объявленное внедрение регламентов и стандартов НАТО в ВСУ далеко от реализации, так как переход на вооружение и технологии НАТО потребует огромных денег, а их нет.

Конечно, даже не будучи членом НАТО, Украина может быть использована альянсом для усиления давления на Россию, отметил Сергей Ермаков, однако оно будет носить также демонстративный характер из-за противодействия некоторых его членов. Например, в Черном море Болгария и Турция совсем не будут рады усилению военной активности Украины. Турция задействует конвенцию Монтрё, чтобы воспрепятствовать вхождению в акваторию моря крупных американских кораблей, а флот Румынии и других причерноморских государств слишком незначителен, чтобы серьезно напугать Москву.

По словам эксперта, размещение на Украине ракет средней и малой дальности в связи с завершением действия Договора о РСМД тоже сомнительно, потому что НАТО не сможет обеспечить их неуязвимость. Есть, пояснил Сергей Ермаков, территории, которые полностью контролируются российскими средствами обнаружения и слежения и не перспективны для размещения ракет. Украина — как раз такая территория.

Москва нарисовала НАТО "красные линии" в отношении Украины, однако в условиях превращения мира в многополярный эксперт видит их наличие собственно в блоке. Можно ли будет перейти от конфронтации к сотрудничеству с НАТО или скоро это станет неактуально? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой".

Читайте по теме: В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине

Почему Украина торопится вступить в НАТО

Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе

 

 

Темы россия и нато украина в нато сергей ермаков любовь степушова программа точка зрения
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Как в военное время разрушали железнодорожные пути
Новости Украины
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Как отстоять права
Демографию России придется поднимать мигрантам
Новости Все >
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей
Отец Нурмагомедова считает Макгрегора слабым соперником
Сборные России по баскетболу 3 на 3 отобрались на Олимпиаду
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Разводившую змей 36-летнюю женщину обнаружили мертвой с питоном на шее
Новые директора школ Москвы смогут получить консультации специалистов
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Загитова чисто выполнила все элементы на тренировке в Гренобле
Нурмагомедов хотел закончить карьеру в 2014 году
Получится ли бойкот-2019 у московских таксистов
Последние материалы
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей
Демографию России придется поднимать мигрантам
Сборные России по баскетболу 3 на 3 отобрались на Олимпиаду
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Экватор и его чудеса
Медицинская компьютерная программа оказалась предвзятой
Разводившую змей 36-летнюю женщину обнаружили мертвой с питоном на шее
Новые директора школ Москвы смогут получить консультации специалистов
Популярное
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться

Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.

Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев Соломон Соловьев Ларри Флинт выбрал интим, а не войну Соломон Соловьев Любовь Степушова Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине Любовь Степушова
Комментарии
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Как объединяются коммунисты России?
Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса
Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Получится ли бойкот-2019 у московских таксистов
Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ