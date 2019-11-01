Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уверяет, что Киев "перезапустил формат" своих отношений с НАТО. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков рассказывает детали.
Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Одессу 30-31 октября был призван продемонстрировать России, что альянс усиливает работу по сдерживанию России на южном направлении и, в частности, в Черноморском регионе, сказал в эфире программы "Точка зрения" эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
"Перезагрузки" отношений в плане приближения Украины к членству в НАТО не произошло. Альянс, раздираемый внутренними противоречиями, не хочет брать на себя ответственность за нестабильную Украину и сильно вкладываться в нее материально. В этом плане объявленное внедрение регламентов и стандартов НАТО в ВСУ далеко от реализации, так как переход на вооружение и технологии НАТО потребует огромных денег, а их нет.
Конечно, даже не будучи членом НАТО, Украина может быть использована альянсом для усиления давления на Россию, отметил Сергей Ермаков, однако оно будет носить также демонстративный характер из-за противодействия некоторых его членов. Например, в Черном море Болгария и Турция совсем не будут рады усилению военной активности Украины. Турция задействует конвенцию Монтрё, чтобы воспрепятствовать вхождению в акваторию моря крупных американских кораблей, а флот Румынии и других причерноморских государств слишком незначителен, чтобы серьезно напугать Москву.
По словам эксперта, размещение на Украине ракет средней и малой дальности в связи с завершением действия Договора о РСМД тоже сомнительно, потому что НАТО не сможет обеспечить их неуязвимость. Есть, пояснил Сергей Ермаков, территории, которые полностью контролируются российскими средствами обнаружения и слежения и не перспективны для размещения ракет. Украина — как раз такая территория.
Москва нарисовала НАТО "красные линии" в отношении Украины, однако в условиях превращения мира в многополярный эксперт видит их наличие собственно в блоке. Можно ли будет перейти от конфронтации к сотрудничеству с НАТО или скоро это станет неактуально? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой".
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