Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал призыв НАТО к РФ передать Крым Украине.
По его словам первая часть заявления расценивается в России как вмешательство в ее внутренние дела, так как известно, что на основании результатов референдума Крым стал частью РФ.
Что касается требования пустить в Крым представителей международных наблюдательных организаций, то Морозов отметил, что когда проводился референдум, Россия не создавала никаких препятствий для присутствия международных наблюдателей.
Как сообщил парламентарий, в настоящее время в Крым приезжает большое количество иностранцев, в том числе и европейские политики.
Соответственно, никаких препятствий для посещения Крыма иностранцами нет.
Фото: twitter.com
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