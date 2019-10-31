В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал призыв НАТО к РФ передать Крым Украине.

По его словам первая часть заявления расценивается в России как вмешательство в ее внутренние дела, так как известно, что на основании результатов референдума Крым стал частью РФ.

Что касается требования пустить в Крым представителей международных наблюдательных организаций, то Морозов отметил, что когда проводился референдум, Россия не создавала никаких препятствий для присутствия международных наблюдателей.

Как сообщил парламентарий, в настоящее время в Крым приезжает большое количество иностранцев, в том числе и европейские политики.

Соответственно, никаких препятствий для посещения Крыма иностранцами нет.

Фото: twitter.com

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