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Источник Правда.Ру

НАТО призывает Россию передать Крым Украине

Мир » Северная Америка » США и Канада print

В НАТО призывают РФ передать Украине  контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии Украина - НАТО.

Отмечается, что НАТО осуждает наращивание РФ военной мощи в Крыму.

Также НАТО настаивает на том, чтобы Россия пустила  на территорию Крыма международные наблюдательные организации.

Ранее в МИД Украины заявили, что возвращение Крыма является главной задачей Украины.

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большая часть населения высказались за то, что Крым был присоединен к России.

Фото: twitter.com

 

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