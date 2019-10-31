В НАТО призывают РФ передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии Украина - НАТО.
Отмечается, что НАТО осуждает наращивание РФ военной мощи в Крыму.
Также НАТО настаивает на том, чтобы Россия пустила на территорию Крыма международные наблюдательные организации.
Ранее в МИД Украины заявили, что возвращение Крыма является главной задачей Украины.
Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большая часть населения высказались за то, что Крым был присоединен к России.
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Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.