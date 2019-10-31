НАТО призывает Россию передать Крым Украине

В НАТО призывают РФ передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии Украина - НАТО.

Отмечается, что НАТО осуждает наращивание РФ военной мощи в Крыму.

Также НАТО настаивает на том, чтобы Россия пустила на территорию Крыма международные наблюдательные организации.

Ранее в МИД Украины заявили, что возвращение Крыма является главной задачей Украины.

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большая часть населения высказались за то, что Крым был присоединен к России.

Фото: twitter.com