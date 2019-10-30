Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе. Об этом генсек НАТО заявил в ходе встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрием Кулебой.

Столтенберг заметил прогресс, который наблюдается в станице Луганской. Он подчеркнул, что обе стороны конфликта в Донбассе должны следовать примеру того, как проходит разведение сил вблизи населенного пункта Золотое.

Также генсек НАТО отметил, что визит делегации Североатлантического альянса на Украину - это "чёткий знак солидарности" с Киевом в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.