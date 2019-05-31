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Автор Редакция рубрики "Мир"

США взяли паузу в отношениях с Украиной - американист

Мир » Бывший СССР » Украина print

США взяли паузу в противостоянии России по Украине, так как санкции не работают, а от Владимира Зеленского "они пока не знают, чего ожидать", считает американист Константин Блохин.


США пригрозили РФ последствиями за задержание украинских моряков / Новости от 05.12.2018 00:51

Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил во вторник, 28 мая, что Вашингтон не будет "применять силу" к России, чтобы она отпустила украинских моряков, задержанных при попытке пересечь границу РФ в Черном море около Керченского пролива.

Россия ясно дала понять, что у нее нет намерения делать это (отпускать моряков), но "мы надеемся, что Россия передумает на этот счет. Тем не менее, сила к России применяться не будет, чтобы принудить ее выполнить данное решение суда", сказал Волкер.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин, "если говорить об экономическом давлении, то США уже сгенерировали против нас 60 пакетов санкций, давят гонкой вооружений, но не достигают своих целей". "Если такие инструменты не работают в вопросах гораздо более принципиальных, чем освобождение украинских моряков, то вряд ли они могут здесь сработать", — отметил для "Правды.Ру" эксперт.

Во-вторых, продолжил в интервью "Правде.Ру" Константин Блохин, очевидно, что "американцы взяли паузу в отношениях с Украиной, потому что Зеленский — внесистемный политик и от него не знают, чего ожидать".

Что касается военно-политического давления, то, по мнению эксперта, "это чревато непредсказуемыми результатами для самого Запада". Американцы даже в отношении Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана не идут на прямые военные действия, а Россия — совершенно другой уровень, другой масштаб, отметил для "Правды.Ру" американист.

"Украина хотела, чтобы корабли США вошли в Азовское море, но ведь не вошли же. Поэтому наблюдается только риторика, которая используется как повод для усиления консолидации Запада, потому что по многим вопросам на Западе очевиден раскол, возьмите ядерную сделку с Ираном или Парижское соглашение по климату. А консолидировать Запад легче всего на антироссийской основе", — сделал вывод в интервью "Правде.Ру" Константин Блохин.

Как сообщала "Правда.Ру", освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает писатель, публицист, эксперт Альянса цивилизаций ООН Анатолий Салуцкий. "Украина повела себя в данном случае неправильно, когда после решения трибунала ООН в Гамбурге стала угрожать России. Если Украина требует, угрожает и т. д., то жест доброй воли труднее делать. Нам нужно выбрать момент и моряков отпустить, но именно в качестве жеста доброй воли, а не подчинения решению Международного трибунала ООН или под угрозой санкций", — сказал "Правде.Ру" эксперт.

Международной трибунал ООН по морскому праву постановил обязать Российскую Федерацию отпустить 24 украинских моряка и вернуть Украине три "захваченных" судна. За это решение проголосовали 19 из 20 членов трибунала.

Российский судья выступил с особым мнением, в нем он указал, что Россия может не исполнять решение суда, так как при ратификации Конвенции по морскому праву в 1997 году было оговорено, что Москва не обязана принимать предусмотренные конвенцией "процедуры урегулирования споров, ведущие к обязательным для сторон решениям по спорам об осуществлении суверенных прав и юрисдикции". А данное дело имеет именно такой аспект — статус Керченского пролива.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО Александр Вылегжанин, "в споре о современном статусе Керченского пролива позиция России состоит в том, что жители Крыма после госпереворота в Киеве в 2014 году высказались за воссоединение с Россией. Соответственно, Керченский пролив теперь находится под юрисдикцией России, а раньше это были внутренние воды России и Украины".

"Гамбургский трибунал не имеет юрисдикции рассматривать вопрос о статусе Керченского пролива, поскольку это требует рассмотрения ряда других вопросов, а именно — вмешались ли США в госпереворот на Украине в 2014 году, изменился ли территориальный суверенитет Крыма", — сказал в интервью "Правде.Ру" Александр Вылегжанин.

Напомним, 25 ноября 2018 года бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и морской буксир "Яны Капу" совершили провокацию в Керченском проливе, грубо нарушив при этом международное морское право и российское законодательство. Это был далеко не первый случай проведения Украиной провокаций, которые посягают на суверенитет России в морских акваториях и в отношении российских судов. За 2018 год украинскими силовыми структурами были захвачены два российских судна: сейнер "Норд" и танкер "Механик Погодин".

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Темы экспертное мнение Анатолий Салуцкий Константин Блохин украинские моряки Керченский инцидент Александр Вылегжанин
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