МИД России прокомментировал угрозы Киева по усилению санкций из-за моряков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на призыв посла Украины в Германии ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.



Международный трибунал потребовал освободить задержанных в Керченском проливе моряков

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - передает ее слова агентство "РБК".

Напомним, накануне Международный суд обязал Россию освободить задержанных за нарушение государственной границы возле Керченского пролива украинских моряков, а также вернуть военные корабли. Украинская сторона заявила, что будет добиваться новых санкций в отношении Москвы, если данные требования не будут выполнены. По словам украинского посла Андрея Мельника, решение трибунала является "дипломатической победой" Киева.