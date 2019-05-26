Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на призыв посла Украины в Германии ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.
"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - передает ее слова агентство "РБК".
Напомним, накануне Международный суд обязал Россию освободить задержанных за нарушение государственной границы возле Керченского пролива украинских моряков, а также вернуть военные корабли. Украинская сторона заявила, что будет добиваться новых санкций в отношении Москвы, если данные требования не будут выполнены. По словам украинского посла Андрея Мельника, решение трибунала является "дипломатической победой" Киева.
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