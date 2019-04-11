Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"

"Арабский НАТО" — это американская идея по стравливанию арабских стран, считает эксперт Владимир Васильев. Но есть и другая причина отказа Египта от проекта.

Египет отказался от идеи США по созданию "арабского НАТО" с ключевыми арабскими союзниками, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. "Ближневосточный альянс безопасности (MESA) создается усилиями США и Саудовской Аравии по объединению арабских суннитских мусульманских союзников в политическом и экономическом противодействии шиитскому Ирану", а так же Россиии и Китаю, сказал Reuters один из источников.

Помимо США и Саудовской Аравии участниками MESA являются Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Иордания. Однако на заседание в воскресение а Эр-Рияде делегация Каира не явилась.

Египет не хочет усиливать напряженность в отношениях с Ираном, сказал агентству арабский источник. По мнению Reuters, есть и другие препятствия для успеха "арабского НАТО", например, "вражда среди арабских союзников, особенно экономический и политический бойкот Катара под руководством Саудовской Аравии".

Отказ сделан на фоне визита президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Вашингтон для переговоров с Дональжом Трампом.

Заметим, что Египет важен для США, он всегда обеспечивал руководящюю роль Вашингтона в ведении израильско-палестинского конфликта и ограничивал российское влияние. Однако в последнее время Москва и Каир активно идут на сближение. Заключено стратегическое партнерство, ряд миллиардных контактов, в том числе, на строительство АЭС и дублера Суэцкого канала. Через Египет Россия контролирует ситуацию в странах Магриба, сейчас проводит консультации по Ливии, что вызывает у американцев протест.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, отказ Египта связан с двумя причинами. Первая — экономическая. Соединенные Штаты Америки сокращают по всему миру размеры как экономической, так и военной помощи. Традиционно вся "привязка" Египта к "американской колеснице" была связана именно с этим, отметил экперт.

"На сегодняшний день помощь сведена к минимуму. И понятно, что египетские власти не видят для себя никаких военных и особо материальных выгод в этом проекте", — отметил Владимир Васильев. Второй момент, по мнению эксперта, состоит в том, что Вашингтон при нынешней администрации "балансирует на грани новой войны" на Ближнем и Среднем Востоке, "чего Египет категорически хотел бы избежать".

"Египтяне не считают нужным ввязываться в возможные военные авантюры особенно после того, как Америка приняла решение по Голанским высотам. У Каира есть понимание того, что военные союзы уже не формируются США с точки зрения проблем безопасности. Они формируются для проведения военных операций. Зачем Египту любая война в регионе, если немалая часть экономика Египта связана с туризмом?", — сказал Владимир Васильев.

По его словам, MESA — "это такая красивая американская идея для стравливания арабских стран".

"Более того, в последнее время идут секретные переговоры между США и Саудовской Аравией по поводу ядерной программы саудитов. Может быть, речь идет о строительстве атомных электростанций или о создании ядерных комплексов, которые могут быть быстро трансформированы в систему по производству тактического ядерного оружия с последующим использованием против Ирана. Это тоже является дополнительным фактором усиления нестабильности во всем регионе. Поэтому попытка Египта держаться здесь в стороне вполне понятна", — заключил эксперт.

Фото: www.nato.int

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