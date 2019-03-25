Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом

Вывода о том, что "все чисты и расходятся", спецпрокурор Роберт Мюллер не делал. Мнение директора института США и Канады Виталия Гарбузова о том, что именно упустили из виду демократы в своей борьбе с Дональдом Трампом.

Генпрокурор Билл Барр опубликовал краткое изложение долгожданного отчета спецпрокурора Роберта Мюллера по обвинениям в сговоре Дональда Трампа с российским руководством.

Барр заявил в письме к законодателям, что расследование, проведенное Мюллером, "не установило, что участники избирательной кампании Трампа вступали в сговор или координировали свою деятельность с российским правительством в своей деятельности по вмешательству в выборы". Но Мюллер обнаружил, что есть убедительные доказательства того, что Россия вмешивалась в выборы как посредством "скоординированной кампании дезинформации", так и "путем взлома электронных писем от избирательной команды Хиллари Клинтон" .

Барр добавил, что Мюллер обнаружил, что было "несколько предложений от российских аффилированных лиц, чтобы помочь кампании Трампа". "В докладе не рекомендуются возбуждать новые обвинения и Мюллер "не получил никаких закрытых обвинительных заключений, которые еще предстоит опубликовать", — отметил Барр в своем письме руководителям судебных комитетов сената и палаты представителей.

Как сказал "Правде .Ру" директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, первый вывод "просто сужает возможности для демократов инициировать импичмент", так как второй говорит о том, что найдены данные, которые свидетельствуют о вмешательстве структур, связанных с российским руководством.

"Вывода о том, что все чисты и все расходимся, Мюллер не делал. Все ждут, когда доклад будет полностью опубликован", — отметил Валерий Гарбузов. По его мнению, Трамп "немножко приободрен его выводами", но отношения с Россией быстро не изменятся.

Все зависит от ситуации, которая будет складываться в эти два предвыборных года. Трамп будет выдвигаться, а демократам нужно искать человека, который бросил бы вызов Трампу и смог его еще победить. Такого пока у них нет, сказал Валерий Гарбузов.

"Самое интересное как раз и будет состоять в том, кто будет появляться у демократов, как пойдет эта борьба и как будут разворачиваться обвинения в российском вмешательстве", — добавил он.

Трамп, по мнению эксперта, "будет пытаться разыграть карту, что это Клинтон и ее муж, а не он, пытались установить связи с Россией", но Влерий Гарбузов не думает, "что это будет играть какую-то роль, потому что у демократов будут новые люди". У демократов есть выход — надо "переманить от Трампа его избирателя — белых рабочих", но занимаясь поиском компромата на Трампа, они совсем потеряли из виду эту цель, сказал эксперт.

По его словам, вся их надежда на то, что к 2020 году начнется экономический спад, который должен "погубить Трампа", потому что, как правило, закономерность такая: "если действующий президент участвует в выборах во время экономического спада, то он не побеждает. А если ему сопровождает экономический подъем — то побеждает".

Для американцев экономика — это главное, причем, та, которую они ощущают на собственной шкуре: зарплата, инфляция, безработица. Сегодня ситуация очень хорошая. При Трампе было создано около 5,5 миллионов рабочих мест, это данные официальной статистики. Поэтому Трамп надеется на то, что экономическая стабилизация — его главный козырь. Но продлится ли она до 2020 года?", — резюмировал Валерий Гарбузов.

Демократы, действительно не желают сдаваться, они уже обвинили Барра в том, что он представил самые позитиивные для Трампа выдержки из отчета, и требуют его полной публикации. Глава юридического комитета конгресс планирует отправить повестку Барру и, возможно, Мюллеру для дачи показаний.

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