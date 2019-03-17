Кудрин: США будут доминировать в мировой экономике еще 40 лет

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономический потенциал позволит США доминировать в мировой экономике на протяжении 40 лет, но затем страна начнет слабеть. Свое мнение он высказал в воскресение, 17 марта, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Новая сфера войны - это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, Соединенные Штаты будут все-таки доминировать", - сказал Кудрин и добавил, что в ближайшее время американцы будут вести себя более эгоистично на всех мировых рынках.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в послании Конгрессу США заявил о том, что благодаря торговым пошлинам, которые введены в отношении китайских товаров, в бюджет страны дополнительно поступают миллиарды долларов. Он также подчеркнул, что США добились "стремительного прогресса в экономике", превратившись в объект зависти всего мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно мнению главы американского Института Резерфорда Джона Уайтхеда, непомерно высокие военные расходы Соединенных Штатов приводят к значительному росту внешнего долга страны. По его словам, это может обернуться "тотальным банкротством", признаки которого уже заметны.

Читайте также: Белый дом увеличит военный бюджет до 750 миллиардов долларов

Константин СИМОНОВ - о том, что ждет экономику США при Трампе