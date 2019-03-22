ABC News: новых обвиняемых по "российскому делу" не будет

Специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер больше не представит новых обвинительных заключений в рамках расследования о возможном вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы 2016 года.
Об этом сообщает телеканал ABC NEWS, новостное подразделение американской телерадиокомпании Disney Media Networks.
Американский телеканал отмечает, что у дела о вмешательстве России в президентские выборы в США есть так называемая "дорожная карта". Она, отмечается, представляет собой 12-страничное письмо, содержащее в себе информацию о ходе расследования. Согласно содержанию этой "дорожной карты", сообщает ABC News, ожидать серьезного осуждения действующего президента США Дональда Трампа или кого-либо из его соратников не стоит.
Также в этом письме идет речь о том, что Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки не намерено разглашать информацию, которая бы "несправедливо запятнала людей", которым не предъявлены обвинения в преступлениях.
Отметим, что правительство Российской Федерации отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Напомним, согласно их итогам, пост главы государств занял нынешний президент США Дональд Трамп.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен баллотироваться на пост главы государства.
Фото: kremlin. ru.
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