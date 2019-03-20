СМИ: бывший вице-президент США намерен баллотироваться в президенты страны

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен баллотироваться на пост главы государства.

Об этом сообщает ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal.

По словам авторов материала, об этом Джо Байден рассказал своим приближенным. Бывший вице-президент США, отмечает издание The Wall Street Journal, якобы попросил своих сторонников помочь ему в сборе добровольных пожертвований для проведения предвыборной кампании.

Так, указывают авторы материала, Джо Байден якобы заявил, что нескольких миллионов долларов будет достаточно.

Напомним, что очередные президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020-го года.

Отметим, что Джо Байден вступил в должность вице-президента США в январе 2009 года, одновременно с тем, как Барака Обама стал действующим президентом страны. В 2012 году, когда Барак Обама был переизбран на второй срок, были продлены и полномочия Джо Байдена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки разгорелся скандал. Так, глава Министерства финансов не смог озвучить размер государственного долга страны, заявив, что ему нужно уточнить эту информацию. Присутствующие на рабочем совещании указали на то, что американскому министру финансов необходимо помнить такие вещи.

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