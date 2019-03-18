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Автор Рустем Сафронов

Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"

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В минувшую субботу, 16 марта, по всем Соединенным Штатам прокатилась волна демонстраций против североамериканского вмешательства в Венесуэле.

Граждане США - власти:

Организаторами этого действа, направленного против подрывной политики администрации Трампа, выступили ряд организаций, в частности "Код Пинк", "Комитет солидарности с народами Кубы и Венесуэлы", Popular Resistance ("Народное сопротивление"), Black Alliance for Peace ("Альянс чернокожих за мир") и ряд других.

На митинге, начавшемся в сквере Лафайета, напротив Белого дома, первоначально участвовало порядка тысячи человек. Позже толпа выросла примерно в полтора-два раза. Со страстным речами выступили правозащитница Медея Бенджамен, лидер Партии социалистического освобождения Брайан Беккер и ряд других активистов антивоенного движения.

Лидер организации "Код Пинк" Медея Банджамен подчеркнула, что в Венесуэле впервые за историю этой страны благодаря реформам Чавеса и Мадуро беднота сумела вырваться из нищеты, получить доступ к образованию и медицинскому обслуживанию на бесплатной основе. Сотни тысяч людей получили бесплатное благоустроенное жилье, построенное по типу советских хрущевок, и переехали туда из своих лачуг, сделанных зачастую из жести и картона.

"Руки прочь от Венесуэлы!" — гремело в репродуктор по всему центру Вашингтона.

Лидер партии Социалистического освобождения Брайан Беккер заявил, что кризис в Венесуэле во многом произошел из-за политики санкций и саботажа, осуществляемых сегодня администрацией Соединенных Штатов.

Беккер полагает, что мобилизация общественного мнения в самих Соединенных Штатах и в мире в целом может помочь не допустить военного вмешательства в этой латиноамериканской стране.

Участники митинга обличали политику администрации Трампа, направленную на подрыв боливарианской революции. Недавнее погружение во тьму Венесуэлы из-за аварии на электростанции было расценено некоторыми из выступавших как акт агрессии и саботажа. Злорадство, которое продемонстрировал по этому поводу американский правый сенатор кубинского происхождения Марко Рубио, выглядит как косвенное признание американского политика в соучастии в подрывной деятельности против республики Венесуэлы.

Одновременно к Белому дому стала подтягиваться группа протестующих против правительства Николаса Мадуро. В основном это или венесуэльские эмигранты, или полукровки, обосновавшиеся в Соединенных Шатах. Они обвиняли Мадуро в узурпации власти, обвиняли его в том, что он кубинская марионетка, кричали о том, что в Венесуэле глодают и умирают дети.

Но надо сказать, что в этой группе вряд ли было более 250-300 человек. Любопытно, что если антивоенная, левая демонстрация против американского вмешательства была разнообразна по своему этническому и социальному составу, то среди недовольных Мадуро сторонников американского вмешательства преобладали белые и весьма лощеные дамы и господа.

Несмотря на то, что эта небольшая группа была довольно агрессивно настроена, столкновения не произошло, ибо протестующие группы были разделены полицией.

Выступление левых антивоенных сил закончилось шествием по улицам Вашингтона. Одновременно крупные манифестации такого же рода прошли в Нью-Йорке, Альбукерке и ряде других американских городов.

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Темы Венесуэла протесты в США Николас Мадуро вмешательство США в дела Венесуэлы
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