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Автор Любовь Степушова

Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан

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Протесты против сербского президента Александра Вучича продолжаются с прошлой осени. Они вспыхивают с новой силой после его антизападных демаршей.

Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан. 400929.jpeg

Вучич, "фашисты" и "олигархи"

Впервые в минувшее воскресение толпа ворвалась в телецентр, а потом окружила президентский дворец, откуда Вучич с трудом смог уехать под улюлюканье толпы. Действия воспроизводят штурм здания государственного телевидения 5 октября 2000 года во время свержения Слободана Милошевича.

Западные СМИ пишут, что поводом для протестов стало "избиение лидера небольшой оппозиционной партии" полицией. А когда глава государства сказал, что даже если 5 миллионов человек попросят его об отставке, то он не сдастся, "протестующих стали тысячи, а сегодня — десятки тысяч". Премьер-министр Анна Бернабыч охарактеризовала вторжение в телецентр вооруженных бензопилами людей, как "вандализм". А Вучич назвал лидеров оппозиции — Бошко Обрадовича и Драгана Джиласа — "фашистами и олигархами".

Джилас — бывший мэр Белграда и бывший лидер либеральной Демократичнской партии, Обрадович — лидер правой националистической партии "Двери".

Обрадовичу, по его словам, не хватает свободы слова. Заметим, что в эпоху интернета такие заявления делать, по меньшей мере, странно. Он также недоволен "сдачей позиций Сербии по Косову". Обрадовичу очень не нравится, что у Вучича тоже много сторонников, и они тоже выходят на улицы."Президент Сербии Александр Вучич сумасшедший, если он собирает своих активистов и приводит их в Белград. Он хочет гражданской войны, но мы не будем участвовать в ней, а когда вернемся, все будет и так кончено", — сказал лидер партии "Двери". Обрадович — это такой Вучич десять лет тому назад. Как только сербские националисты приходят во власть, они тут же становятся реформаторами, стремящимися в ЕС.

Либеральные противники Вучича — это парламентские Социалистическая партия и "Союз за Сербию", объединяющий два десятка всевозможных движений. Либералы обвиняют сербского лидера в том, что он "каждую неделю готовит с кем-нибудь войну" (националистам, наоборот, нужна война). "Люди — на улице, потому что они устали от несправедливости, коррупции, насилия и вымогательства. Сегодня в Сербии нельзя бороться с этими вещами через институты, потому что на практике их действие приостановлено. ", — сказал лидер социалистов Вук Еремич, бывший министр иностранных дел.

Кто кормит сербский майдан "печеньками"

Чтобы узнать, кто подкармливает протесты "печеньками", надо посмотреть на последние дела Александра Вучича, ибо "по делам их узнаете их". Итак, в его активе организация триуфального визита Владимира Путина и заявление о том, что мира на Балканах без России не будет, а также отказ от поддержки курса Вашингтона в Венесуэле. Посол США в Белградк Кайл Скотт в Twitter возмутилась встречей министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Иваном Гилем. На встрече Дачич сказал, что Белград признает сложность ситуации в Венесуэле и рассматривает диалог, как способ положить конец кризису в долгосрочной перспективе.

Накануне эскалации Вучич решительно отверг ультиматум косовских албанцев по переговорам, которые Сербии нужны для вступления в ЕС, а Западу для затягивания обеих фигурантов в НАТО и легитимизации своих действий по образованию Косова. Приштина объявила, что Косово должно быть признано Белградом через разрешение вступить в международные организации, а любая корректировка границ по преобладанию сербского и албанского населения неприемлема для нее, хотя недавно такой вариант рассматривался, и, как пишут сербские СМИ, "Путин был не против".

Косовары также настаивают на том, что окончательное соглашение с Белградом должно включать создание трибунала для "расследования, судебного преследования и наказания за военные преступления Сербии в Косово в 1998 и 1999 годах". Это совершенно неприемлемо для Вучича, который во время своего недавнего визита в Косовско-Митровице — город компактного проживания сербского меньшинства в Косове, назвал Милошевича "великим сербским лидером". Нн заявил, что его страна будет там защищать своих соотечественников, "если силы НАТО, предназначенные для этой задачи, не сделают этого".

Наконец, на прошлой неделе Сербия получила четыре истребителя МиГ-29 российского производства из Белоруссии. По мнению издания Time, "это может усилить напряженность на Балканах и усилить влияние Москвы". "Сербия формально хочет вступить в Европейский Союз, но под политическим и пропагандистским давлением со стороны Москвы Белград неуклонно скатывается к Кремлю и преследует цель не допустить страны региона в НАТО", — заключает газета.

В свете заявлений администрации Трампа о том, что Балканы для США являются ключевой территорией в текущем году, можно сделать вывод о том,к то стоит за протестами в Сербии. В условиях нежелания части американского истеблишмента усиливать свое присутствие в Европе, Балканы представляют уникальную возможность для того, чтобы создать там очаг напряженности, на который могут решиться только Соединенные Штаты. Этот очаг напряженности является некой точкой входа, неким предлогом для того, чтобы в любой момент развить ситуацию и вмешаться в дела европейских государств.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, реальным лидером протестов является Джилас, Обрадович — олицетворение более активной части протестующих. По мнению эксперта, "протесты идут без внешней поддержки, потому что нет ни одного заявления официальных западных лиц с суждением действий правительства Вучича или с поддержкой протестующих".

Речь идет о внутренней борьбе за власть, просто потому Вучич "сильно монополизировал как политическую сцену страны, так и экономическую", продолжил Георгий Энгельгардт. Хороший аналогичный пример — это итоги деятельности президента Саакашвили в Грузии, его "оттеснили из власти" не потому, что оппоненты были ориентированы на Россию или на на Запад, а в первую очередь потому, "что у них был свой личный зуб на него".

"Западу сейчас не до Балкан. Даже своих верных таких союзников таких, как президент Черногории Мило Джуканович и албанский лидер Эди Рама он оставляет выпутываться самим из проблем. Не выпутаются — значит, тогда те же самые западники посмотрят, чтобы на смену пришли правильные люди", — резюмировал эксперт.

Фото: соцсети

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Темы Сербия майдан в Сербии Александр Вучич
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