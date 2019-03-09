США и ЕС не допустят усиления позиций России на Балканах

Соединенные Штаты и ЕС не допустят усиления "российского влияния" на Балканах и разработают стратегию по противодействию России. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера.

По его словам, Москва крайне заинтересована в "страдающем от беспорядка" регионе, поскольку видит свою выгоду в существовании ситуации "хаоса, недоверия и беспорядков" на Балканах. Россия, исходя из собственных корыстных мотивов, прикладывает все усилия, чтобы подорвать соглашение между Грецией и Северной Македонией, а также поддерживает сепаратистские настроения боснийских сербов, отметил Палмер.

"США и все наши партнеры хотят, что на Восточных Балканах установился порядок, основанный на законах и нормах. Мы считаем, что любое соглашение по спорным границам должно быть прочным и всеобъемлющим", - заключил американский представитель.

Напомним, в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Запад все настойчивее интегрирует государства Балканского полуострова в НАТО, не считаясь с мнение граждан стран этого региона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американского издания The Hill, Североатлантический альянс и Евросоюз должны со всей ответственности отнестись к "агрессии" Российской Федерации на Балканском полуострове и в акватории Черного моря.

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