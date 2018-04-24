Александр Крылов: кто пытался “оседлать” волну массовых протестов в Армении

Почему накануне Дня, когда армянский народ ежегодно поминает жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, происходят массовые протесты на улицах Армении. Откуда появились некие политические силы, которые воспользовались ситуацией и пытались "оседлать" волну народных волнений.



Александр Крылов: кто пытался “оседлать” волну массовых протестов в Армении

Кем и когда был спланирован народный протест - на эти и другие вопросы ответил Pravda.ru Александр Крылов, президент Научного общества кавказоведов, эксперт института мировой экономики международных отношений РАН.