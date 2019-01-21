Кто такие "Желтые жилеты"

Российский политический деятель левого толка Дарья Митина, вернувшись из Парижа, рассказывает о новом феномене протестного движения — "Желтых жилетах".
Эксперт "Правды.Ру" развенчивает мифы об этом движении, бытующие в российской прессе.
Напомним, протесты во Франции, организованные движением "Желтые жилеты", длятся уже девять недель, с середины ноября 2018 года.
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