Кто такие "Желтые жилеты"

Российский политический деятель левого толка Дарья Митина, вернувшись из Парижа, рассказывает о новом феномене протестного движения — "Желтых жилетах".



"Желтые жилеты": взгляд изнутри

Эксперт "Правды.Ру" развенчивает мифы об этом движении, бытующие в российской прессе.

Напомним, протесты во Франции, организованные движением "Желтые жилеты", длятся уже девять недель, с середины ноября 2018 года.

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