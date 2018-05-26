ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни

Марафон важнейших встреч и дискуссий об экономике и бизнесе, а значит и об уровне жизни и создании комфортных условий для простых россиян, проходит в Северной столице. Там в эти дни идет Петербургский международный экономический форум. В частности, две большие сессии ПМЭФ были посвящены увеличению продолжительности жизни. Такую задачу ранее поставил президент Владимир Путин.



ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни

Насколько реально достичь данной цели? На этот вопрос в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответила председатель правления Ассоциация медицинских обществ по качеству Гузель Улумбекова.

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