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ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни

Правда ТВ » ПМЭФ-2018

Марафон важнейших встреч и дискуссий об экономике и бизнесе, а значит и об уровне жизни и создании комфортных условий для простых россиян, проходит в Северной столице. Там в эти дни идет Петербургский международный экономический форум. В частности, две большие сессии ПМЭФ были посвящены увеличению продолжительности жизни. Такую задачу ранее поставил президент Владимир Путин.


ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни

Насколько реально достичь данной цели? На этот вопрос в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответила председатель правления Ассоциация медицинских обществ по качеству Гузель Улумбекова.

 

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Темы ПМЭФ 2018 здоровье гузель улумбекова продолжительность жизни
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