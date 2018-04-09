У потребителя нет понимания, чем отличается частный маклер от профессионала – Апрелев

У потребителя нет понимания, чем отличается частный маклер от профессионала - Апрелев. Зачем нужна аккредитация риелторов в России? Как можно повысить качество их услуг? Нужен ли брокер по недвижимости московскому и региональному потребителю?



У потребителя нет понимания, чем отличается частный маклер от профессионала – Апрелев

Об этом и не только в передаче «Вся правда о Недвижимости» рассказал вице-президент «Российской Гильдии Риэлторов» Константин Апрелев.