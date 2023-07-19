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Джалиль Вахитов

Все кухни мира для гастрономических туристов в Абу-Даби

4:00
Туризм

Абу-Даби, расположенный между Европой, Азией и Африкой, поражает своим обширным выбором кулинарных изысков и разнообразием напитков. Здесь представлены кулинарные традиции разных стран, которые способны удовлетворить самые изысканные вкусы как местных жителей, так и туристов, а также многочисленных иностранных жителей, проживающих в этой стране.

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Рестораны в Абу-Даби

Очевидно, что ближневосточная кухня популярна повсеместно, но помимо нее здесь также можно отведать изысканные иранские, индийские, средиземноморские, египетские, другие африканские, азиатские блюда, предлагаемые в разнообразных заведениях — от роскошных ресторанов в пятизвездочных отелях до простых уличных кафе.

Первоклассные рестораны в отелях

В Абу-Даби функционирует ряд первоклассных ресторанов, лучшие из которых, как правило, находятся в роскошных отелях. Здесь работают талантливые шеф-повара, и гарантировано высокое качество блюд по соответствующим ценам. Посетить эти рестораны можно не обязательно как постоялец отеля, но, возможно, стоит заранее забронировать столик.

Независимые рестораны и кафе

За пределами отелей также существует множество небольших независимых ресторанов и кафе, где качество кухни может быть почти таким же высоким, но при этом цены значительно ниже. Индийская кухня особенно популярна, что неудивительно, учитывая большое число выходцев с Индийского субконтинента. Здесь также можно насладиться изысканными кебабами и мезе в ресторанах ближневосточной кухни, а также насладиться разнообразными блюдами из китайской, вьетнамской, тайской, европейской и других кухонь. Стоит отметить, что алкогольные напитки подаются только в ресторанах, принадлежащих отелям.

Западные кафе и быстрое питание

Также в Абу-Даби возрастает количество кафе в западном стиле, предлагающих разнообразные снеки, выпечку и великолепный кофе. Кроме того, здесь присутствуют различные международные сети быстрого питания.

Удовольствие от еды вне города

 

Если вы путешествуете за пределы Абу-Даби-Сити, выбор заведений может быть не таким обширным. Тем не менее, даже в небольших городках можно найти местные рестораны или кафе, работающие весь день.

Время подачи пищи

Отельные завтраки обычно сервируются довольно протяженное время — примерно с 7.00 до 10.00. Некоторые местные рестораны открываются даже раньше, в 6.00, чтобы обслуживать многочисленную армию городских рабочих. Обед обычно приходится на период с 14.00 до 17.00, некоторые заведения закрываются на несколько часов, чтобы затем открыться вечером. Ужин также сервируется довольно поздно, порой даже после 22.00 и продолжается до полуночи. Следует учитывать, что представители Запада и многие туристы предпочитают ужинать раньше, поэтому рестораны стараются учитывать их предпочтения.

Бранчи и Уик-энды

Многие рестораны предлагают специальные бранчи по пятницам без ограничения по количеству съеденного, а также особые барбекю-меню, которые особенно популярны у семей с детьми в выходные дни.

Гастрономический туризм в Абу-Даби предоставляет уникальную возможность насладиться разнообразием кулинарных традиций со всего мира. От изысканных ресторанов в роскошных отелях до уличных кафе, каждый путешественник найдет блюдо по своему вкусу. Выбирая путешествие в Абу-Даби, вы сможете прочувствовать волшебство разнообразия кухонь и насладиться незабываемыми гастрономическими впечатлениями.

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АБУ-ДАБИ / ОТПУСК БЕЗ ПУТЁВКИ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы оаэ туризм абу-даби путешествия
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