Абу-Даби, расположенный между Европой, Азией и Африкой, поражает своим обширным выбором кулинарных изысков и разнообразием напитков. Здесь представлены кулинарные традиции разных стран, которые способны удовлетворить самые изысканные вкусы как местных жителей, так и туристов, а также многочисленных иностранных жителей, проживающих в этой стране.
Очевидно, что ближневосточная кухня популярна повсеместно, но помимо нее здесь также можно отведать изысканные иранские, индийские, средиземноморские, египетские, другие африканские, азиатские блюда, предлагаемые в разнообразных заведениях — от роскошных ресторанов в пятизвездочных отелях до простых уличных кафе.
В Абу-Даби функционирует ряд первоклассных ресторанов, лучшие из которых, как правило, находятся в роскошных отелях. Здесь работают талантливые шеф-повара, и гарантировано высокое качество блюд по соответствующим ценам. Посетить эти рестораны можно не обязательно как постоялец отеля, но, возможно, стоит заранее забронировать столик.
За пределами отелей также существует множество небольших независимых ресторанов и кафе, где качество кухни может быть почти таким же высоким, но при этом цены значительно ниже. Индийская кухня особенно популярна, что неудивительно, учитывая большое число выходцев с Индийского субконтинента. Здесь также можно насладиться изысканными кебабами и мезе в ресторанах ближневосточной кухни, а также насладиться разнообразными блюдами из китайской, вьетнамской, тайской, европейской и других кухонь. Стоит отметить, что алкогольные напитки подаются только в ресторанах, принадлежащих отелям.
Также в Абу-Даби возрастает количество кафе в западном стиле, предлагающих разнообразные снеки, выпечку и великолепный кофе. Кроме того, здесь присутствуют различные международные сети быстрого питания.
Если вы путешествуете за пределы Абу-Даби-Сити, выбор заведений может быть не таким обширным. Тем не менее, даже в небольших городках можно найти местные рестораны или кафе, работающие весь день.
Отельные завтраки обычно сервируются довольно протяженное время — примерно с 7.00 до 10.00. Некоторые местные рестораны открываются даже раньше, в 6.00, чтобы обслуживать многочисленную армию городских рабочих. Обед обычно приходится на период с 14.00 до 17.00, некоторые заведения закрываются на несколько часов, чтобы затем открыться вечером. Ужин также сервируется довольно поздно, порой даже после 22.00 и продолжается до полуночи. Следует учитывать, что представители Запада и многие туристы предпочитают ужинать раньше, поэтому рестораны стараются учитывать их предпочтения.
Многие рестораны предлагают специальные бранчи по пятницам без ограничения по количеству съеденного, а также особые барбекю-меню, которые особенно популярны у семей с детьми в выходные дни.
Гастрономический туризм в Абу-Даби предоставляет уникальную возможность насладиться разнообразием кулинарных традиций со всего мира. От изысканных ресторанов в роскошных отелях до уличных кафе, каждый путешественник найдет блюдо по своему вкусу. Выбирая путешествие в Абу-Даби, вы сможете прочувствовать волшебство разнообразия кухонь и насладиться незабываемыми гастрономическими впечатлениями.
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