Горнолыжные курорты Северного Кавказа: великолепие природы и экстремальные приключения

3:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время все большее число российских туристов в поисках новых впечатлений обращает своё внимание на Родину. Курорты в тёплых странах становятся всё более дорогостоящими, поэтому популярность туристических мест России растёт.

Фото:

Архыз

Архыз — это солнечная долина, расположенная на высоте более полутора километров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Этот курорт предлагает разнообразные возможности для отдыхающих: пляжный отдых, изучение древних достопримечательностей и экстремальные виды спорта, такие как сноуборд и горные лыжи.

Архыз заслуженно считается "кавказской Швейцарией" благодаря своим живописным горам, реликтовым лесам и источникам минеральной воды, известным во всей России. Курорт успешно функционирует уже два года и продолжает активно развиваться. Здесь можно воспользоваться двумя подъёмниками, найти уютное жилье в гостиницах и насладиться катанием по четырём горнолыжным трассам. Одна из этих трасс даже подходит для проведения международных соревнований.

Мамисон

Мамисон является одним из наиболее перспективных мест для туристов на Северном Кавказе. Этот курорт находится на Мамисонском перевале в Северной Осетии, в уникальном месте Кавказских гор. Близость ледника Замараг позволяет любителям горнолыжного спорта не прекращать занятия даже в жаркое лето.

Зимой здесь работают современные горнолыжные трассы и подъёмники на высоте более двух километров, а летом курорт предлагает условия для самых отчаянных: парапланеристов, рафтеров, альпинистов и джипперов. Кроме того, Мамисон помогает бороться с различными заболеваниями, благодаря наличию двух источников с целебной минеральной водой.

Эльбрус

Эльбрус является самой высокой точкой России и Европы, его высота превышает пять с половиной километров. Вершины Эльбруса представляют собой одни из крупнейших неактивных вулканов континента. На высоких точках гор расположены массивные ледники, а в районе Приэльбрусья можно найти источники минеральной ледниковой воды. Это лишь несколько фактов, характеризующих удивительный курорт Кавказа — Эльбрус-Безенги. Развитие этого курорта продолжается, но уже сейчас он привлекает внимание множества туристов и получает восторженные отзывы.

Лаго-Наки

Лаго-Наки является популярным и перспективным местом для туристов на границе Краснодарского края и Адыгеи. Лагонакское плато идеально подходит для горнолыжников и альпинистов. В планах развития курорта включено строительство гольф-клуба. Близость Черноморского побережья привлекает сюда и любителей пляжного отдыха. Здесь горы меняют свою высоту от 1670 до 2804 метров над уровнем моря.

Все эти горнолыжные курорты активно развиваются. Строятся новые гостиницы, административные здания, трассы для спортсменов и подъёмники. Туристический кластер Северного Кавказа способен стать флагманом развития всего региона. Это подтверждают многочисленные туристы, которые доверяют свой отдых этим труднодоступным, но удивительным по красоте уголкам Кавказского хребта.

Горнолыжные курорты АРХЫЗ и ЭЛЬБРУС за 30.000р ЦЕНЫ ,ЖИЛЬЕ ,ОБЗОР.