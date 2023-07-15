Алтайский перевал Кату-Ярык — для автомобильных экстремалов

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Перевал Кату-Ярык является одним из самых технически сложных перевалов Горного Алтая, а также — одним из самых красивых. Фактически, это спуск в долину реки Чулышман. Перевал представляет собой захватывающий дух серпантин протяжённостью около 4 км, состоящий из 9 головокружительных поворотов. Преодолеть перевал могут только полноприводные автомобили, но даже для них эта дорога часто вызывает трудности. Поэтому у самого начала подъёма всегда находится трактор, который оказывает помощь в случае необходимости.

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Единственная дорога к Телецкому озеру

Этот горный серпантин является единственной автомобильной дорогой, ведущей к южному берегу Телецкого озера. Ранее связь с долиной Чулышмана, где проживает более 2000 человек, осуществлялась водным путем по озеру или узкой крутой конной тропе.

История строительства и уникальность маршрута

В 1987 году директор местного совхоза поднял вопрос о строительстве автомобильной дороги. Инициативу поддержали, и дорога была проложена по конной тропе. Строительство заняло 2 года. Если раньше по этому маршруту не могли разойтись два всадника, то теперь здесь не могут разъехаться автомобили. Перед подъёмом необходимо убедиться, что внизу нет другой машины. Если дорога занята, приходится ждать.

Жители долины Чулышман полностью зависят от этого пути домой, поэтому за состоянием перевала тщательно следят. Уже несколько лет ведутся работы по строительству более пологой и безопасной дороги, которая пройдёт слева от смотровой площадки.

Туристическая привлекательность и панорамный вид

Этот опасный перевал привлекает туристов возможностью подняться на смотровую площадку, с которой открывается захватывающий вид на водопад Куркуре, реку Чулышман с её опасными порогами и величественные горы. Смотровая площадка расположена на высоте более 1200 м и находится на самом конце Улаганского плато.

Историческая легенда о перевале Кату-Ярык

Этот уникальный вид восхищал известного художника Григория Чорос-Гуркина, родившегося на Алтае и являвшегося учеником Шишкина. Одна из его известнейших картин "Водопад Кату-Ярык" запечатлела открывающуюся панораму.

Существует легенда, связанная с этим опасным местом. Давным-давно в одном из сёл Чулышманского ущелья жил старик, который содержал трёх домашних коз. Он пас их, доил и заботился о них. Однажды старику пришлось покинуть свой дом и уехать жить в другое место. Ему было жаль расставаться со своими любимицами, поэтому уходя, старик сделал заклинание, посылающее несчастье тому, кто осмелится убить его животных. Козы поднялись по скалам в лес и постепенно стали дикие.

Прошло время, и на одичавших коз наткнулся охотник. Он преследовал их несколько дней и смог убить одно из животных. Вернувшись домой, охотник столкнулся с недовольством стариков, которые не одобрили его добычу. По их мнению, убивать животное не следовало, но раз так случилось, то надо ждать беды. Охотник лишь посмеялся над их тревогами и на следующий день снова отправился на охоту. Он загнал оставшихся коз в ущелье и убил их. В это время его ждала дома беременная жена, которая в результате родила мёртвого ребенка.

Повитуха, которая принимала роды, увидела у младенца шерсть и козлиный хвост. Чтобы избежать беды, старушка закопала новорожденного у перевала. Вернувшись с охоты, муж узнал о произошедшей трагедии и отправился к могиле. Подъехав ближе, он увидел, как из могилы выскочил маленький козлёнок и исчез в горах. С тех пор это место получило название "Страшный перевал". Местные жители стараются обойти его стороной и не задерживаться здесь надолго.

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