Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Алтайский перевал Кату-Ярык — для автомобильных экстремалов

4:16
Туризм

Перевал Кату-Ярык является одним из самых технически сложных перевалов Горного Алтая, а также — одним из самых красивых. Фактически, это спуск в долину реки Чулышман. Перевал представляет собой захватывающий дух серпантин протяжённостью около 4 км, состоящий из 9 головокружительных поворотов. Преодолеть перевал могут только полноприводные автомобили, но даже для них эта дорога часто вызывает трудности. Поэтому у самого начала подъёма всегда находится трактор, который оказывает помощь в случае необходимости.

Фото:  

Единственная дорога к Телецкому озеру

Этот горный серпантин является единственной автомобильной дорогой, ведущей к южному берегу Телецкого озера. Ранее связь с долиной Чулышмана, где проживает более 2000 человек, осуществлялась водным путем по озеру или узкой крутой конной тропе.

История строительства и уникальность маршрута

В 1987 году директор местного совхоза поднял вопрос о строительстве автомобильной дороги. Инициативу поддержали, и дорога была проложена по конной тропе. Строительство заняло 2 года. Если раньше по этому маршруту не могли разойтись два всадника, то теперь здесь не могут разъехаться автомобили. Перед подъёмом необходимо убедиться, что внизу нет другой машины. Если дорога занята, приходится ждать.

Жители долины Чулышман полностью зависят от этого пути домой, поэтому за состоянием перевала тщательно следят. Уже несколько лет ведутся работы по строительству более пологой и безопасной дороги, которая пройдёт слева от смотровой площадки.

Туристическая привлекательность и панорамный вид

 

Этот опасный перевал привлекает туристов возможностью подняться на смотровую площадку, с которой открывается захватывающий вид на водопад Куркуре, реку Чулышман с её опасными порогами и величественные горы. Смотровая площадка расположена на высоте более 1200 м и находится на самом конце Улаганского плато.

Историческая легенда о перевале Кату-Ярык

 

Этот уникальный вид восхищал известного художника Григория Чорос-Гуркина, родившегося на Алтае и являвшегося учеником Шишкина. Одна из его известнейших картин "Водопад Кату-Ярык" запечатлела открывающуюся панораму.

Существует легенда, связанная с этим опасным местом. Давным-давно в одном из сёл Чулышманского ущелья жил старик, который содержал трёх домашних коз. Он пас их, доил и заботился о них. Однажды старику пришлось покинуть свой дом и уехать жить в другое место. Ему было жаль расставаться со своими любимицами, поэтому уходя, старик сделал заклинание, посылающее несчастье тому, кто осмелится убить его животных. Козы поднялись по скалам в лес и постепенно стали дикие.

Прошло время, и на одичавших коз наткнулся охотник. Он преследовал их несколько дней и смог убить одно из животных. Вернувшись домой, охотник столкнулся с недовольством стариков, которые не одобрили его добычу. По их мнению, убивать животное не следовало, но раз так случилось, то надо ждать беды. Охотник лишь посмеялся над их тревогами и на следующий день снова отправился на охоту. Он загнал оставшихся коз в ущелье и убил их. В это время его ждала дома беременная жена, которая в результате родила мёртвого ребенка.

Повитуха, которая принимала роды, увидела у младенца шерсть и козлиный хвост. Чтобы избежать беды, старушка закопала новорожденного у перевала. Вернувшись с охоты, муж узнал о произошедшей трагедии и отправился к могиле. Подъехав ближе, он увидел, как из могилы выскочил маленький козлёнок и исчез в горах. С тех пор это место получило название "Страшный перевал". Местные жители стараются обойти его стороной и не задерживаться здесь надолго.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

НАД АЛТАЕМ. САМОЕ КРАСИВОЕ МЕСТО МИРА
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы алтай туризм россия путешествия
Новости
Ходаковский спрогнозировал острый дефицит мест на кладбище для военнослужащих ВС Украины
Украинский тиктокер Бабич вернулся из США зарабатывать на русских подростках
Певец Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на концерте в Швейцарии
В Николаеве ударные БПЛА поразили портовую инфраструктуру, где находились операторы морских дронов
Марков прокомментировал просьбу вице-президента ЮАР к Путину не приезжать на саммит БРИКС
Растения-чужаки надо останавливать. Рассказываем, как
В Одессу прибыл десант из ТЦК, который организует жёсткие облавы на местных мужчин
Китай призвал страны не "бряцать оружием" и не указывать в Южно-Китайском море
Россиянам хотят запретить уходить на специальную военную операцию без согласия жены
СПЧ распространил очередную подборку материалов о преступлениях Киева
Популярное
Рак, туберкулёз, диабет: употребление алкоголя может привести к страшным болезням

Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.

Early View: маленькие дозы алкоголя приводят к развитию раковых заболеваний у человека
РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО
Европе грозит война с Украиной после СВО
"Орёт себе и всё": Лайма Вайкуле раскритиковала певца SHAMAN
Диета и спорт не помогут похудеть некоторым людям
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Шторм Z" захватил планшет с секретной системой ВСУ
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Залужный устроил истерику по поводу Крыма: "Мы будем убивать"
Залужный устроил истерику по поводу Крыма: "Мы будем убивать"
Последние материалы
В Николаеве ударные БПЛА поразили портовую инфраструктуру, где находились операторы морских дронов
Марков прокомментировал просьбу вице-президента ЮАР к Путину не приезжать на саммит БРИКС
Растения-чужаки надо останавливать. Рассказываем, как
В Одессу прибыл десант из ТЦК, который организует жёсткие облавы на местных мужчин
Китай призвал страны не "бряцать оружием" и не указывать в Южно-Китайском море
Россиянам хотят запретить уходить на специальную военную операцию без согласия жены
СПЧ распространил очередную подборку материалов о преступлениях Киева
Доктор Мясников рассказал о прививке, отбивающей тягу к курению
Полковник ВС США Макгрегор: Зеленский и его офицеры в отчаянии — от ВСУ ничего не осталось
Диетолог Королёва рассказала, что зерновые помогут быстро сбросить лишний вес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников