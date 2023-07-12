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Джалиль Вахитов

Что общего между Пьяцца Навона и древнеримским стадионом

2:43
Туризм

Площадь Пьяцца Навона в Риме — это историческое место, обладающее уникальной атмосферой и привлекающее множество туристов. Архитектурные достопримечательности, статуи и фонтаны делают это место поистине уникальным.

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История и происхождение названия

Площадь Навона, известная своим уникальным очарованием, не всегда была тем, чем мы её видим сегодня. Название "Навона" — упрощённый вариант "campus agonis", или "Стадиона". В древнеримскую эпоху на этой территории находился главный городской стадион, который привлекал посетителей со всей империи. Поэтому все нынешние здания площади имеют в своем основании трибуны древнеримского стадиона.

Архитектура и достопримечательности

Сегодня площадь Пьяцца Навона представляет собой одну из самых прекрасных достопримечательностей Рима. Ее вытянутая форма придает ей особый шарм. Вокруг площади находится восемь известных римских дворцов, включая Палаццо Брески, популярнейший музей, где можно увидеть множество исторических артефактов.

Одной из самых интересных достопримечательностей на площади является Говорящая статуя. Этот памятник, стоящий уже более двух тысяч лет, получил свое название благодаря особому обычаю жителей Рима. В то время было запрещено открыто выражать свое мнение, поэтому жители Рима прикрепляли свои жалобы и претензии к этой статуе. Историки утверждают, что в городе было всего четыре таких статуи, однако местонахождение трёх из них до сих пор остается загадкой.

 

Прогуливаясь по площади Навона, можно увидеть другие известные римские сооружения, такие как церковь Санта Мария-дель-Сакро-Куоре и церковь Святой Агнессы. Эти церкви являются важными историческими местами и представляют интерес для посетителей.

Фонтаны площади Навона

 

В центре площади расположены три великолепных фонтана – Фонтан Мавра, Фонтан Четырёх Рек и Фонтан Нептуна. Они были созданы в XVI веке и стали настоящими памятниками искусства. Фонтаны украшены красивыми скульптурами, которые были добавлены в XVIII-XIX веках.

Популярное место для фестивалей

Площадь Навона всегда была любимым местом для проведения различных фестивалей и мероприятий. Иногда на этой площади бывает такое огромное количество людей, что спокойная прогулка становится невозможной. Тем не менее она остается одним из самых привлекательных и живописных мест в Риме.

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Рим, Площадь Навона. История создания фонтана Четырех рек. Соперничество Бернини и Борромини
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы рим италия европа туризм путешествия
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