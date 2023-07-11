Лучшие кофейни Москвы: куда пойти истинным ценителям кофе

3:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В столице — великое множество кофеен, а ещё постоянно открываются новые, поэтому каждое заведение стремится выделиться. Некоторые выбирают оригинальные названия, другие предлагают смелые и необычные позиции в своем меню.

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ABC Coffee Roasters

ABC Coffee Roasters — заведение, которое появилось в столице сравнительно недавно, но уже завоевало сердца любителей настоящего кофе. Здесь вас ожидает обширное меню с классическими и альтернативными напитками. Предлагается на выбор несколько видов кофе из аэропресса, фильтра, колд брю и V60. Каждый посетитель найдёт здесь свой любимый вариант. Кроме того, в меню представлены уникальные рецепты, включая особые рафы и латте с ягодами и цветами.

ABC Coffee Roasters предлагает своим гостям не только отличные напитки, но и разнообразные сытные перекусы. Вы можете заказать сырники, сэндвичи, омлет или круассаны с различными начинками. Также в кофейне представлены десерты, наличие которых следует уточнить у баристы.

STIM Coffeeе

STIM Coffee предлагает своим гостям широкий выбор классических и альтернативных кофейных напитков. Здесь вы не найдёте обычного "американо", вместо него заведение предлагает фильтр-кофе, который обладает более богатым и насыщенным вкусом. В меню также особое внимание уделяется кофейным напиткам без добавления сахара.

STIM Coffee не только радует посетителей разнообразными кофейными напитками, но также предлагает выбор других напитков, таких как чай, матча латте и комбуча (чайный гриб). В меню также присутствуют сезонные напитки, созданные в честь выхода фильма "Ванда/Вижн". В заведении можно попробовать напиток на основе эспрессо или холодный травяной чай с льдом и сиропами.

Одной из особенностей STIM Coffee является разнообразие сырников. В меню представлено целых 10 видов сырников, включая сладкие, солёные и даже веганские варианты. Каждый сырник назван в честь персонажа из популярного сериала.

"Даблби"

"Даблби" — крупнейшая сеть спешиал-кофеен, которая привлекает своих гостей своим минималистичным оформлением и разнообразием напитков. Все цены в сети находятся в одном диапазоне, что делает "Даблби" доступным местом для любителей кофе.

"Даблби" гордится своим профессионализмом и обжаривает зёрна вручную, чтобы обеспечить насыщенный вкус и свежесть каждого напитка. В меню представлен широкий выбор напитков, включая чёрный кофе, альтернативные варианты, разнообразные виды рафов и лимонадов. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу, будь то поклонник обычного чая или матчи. Кофейня также предлагает возможность перекусить.

"Кооператив Чёрный"

"Кооператив Чёрный" позиционирует себя как место, где живет кофейная культура. В этой кофейне работают настоящие мастера своего дела, которые любят экспериментировать с напитками. Заведение отвечает за качество зерна, так как самостоятельно обжаривает и упаковывает сырьё, которое можно приобрести отдельно.

В "Кооперативе Чёрный" вас порадуют отличные латте, капучино и флэт уайт. Баристы, используя воронку или аэропресс, создадут вам неповторимый вкус обычного эспрессо. В меню не найдется широкого разнообразия "белых" напитков, но каждый из представленных напитков порадует гостей своим богатым и насыщенным вкусом.

Выберите свое любимое заведение и наслаждайтесь атмосферой и вкусом настоящего кофе.

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