Якутский ледник "Булус" — место, где зима встречается с летом

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Ледник "Булус" — недалеко от села Красный ручей Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) — представляет собой уникальный памятник природы огромной научной ценности.

Фото: www.tripadvisor .com/Attraction_Review-g2541101-d6966817-Reviews-Lake_Buluus-Pokrovsk_Khangalassky_District_Sakha_Yakutia_Republic_Far_Eastern_Di.html

Волшебный мир контрастов

Название "Булус" поначалу ни о чём не говорит. Однако посетив этот ледник, вы окажетесь на границе двух сезонов - зимы и лета. Здесь существует удивительный контраст. Ледник "Булус" известен как зимний пляж. Приезжать сюда рекомендуется летом, когда в Якутии царит жаркая погода с температурой до +37 градусов. Несмотря на такую жару, на леднике вы найдете сугробы белоснежного снега и толстый чистый лед.

Уникальность этого места заключается в том, что лёд не тает летом благодаря более чем десяти метрам вечной мерзлоты, которая находится под ним. Ледник представляет собой огромную ледяную пещеру с различными расщелинами, имеющими входы и выходы. Здесь также можно найти источники чистой питьевой воды. Эта вода добывается из скважин и постоянно контролируется на качество. В составе этих вод содержится кремний, который помогает замедлить процесс старения организма и способствует лечению многих заболеваний.

Как добраться до ледника "Булус"

Ледник "Булус" находится в 100 километрах от города Якутска, в Хангаласском улусе. Существует несколько способов достичь этого удивительного места. Вы можете приобрести тур из города Якутска или доехать до ледника самостоятельно на такси. Путешествие займет около суток. Сначала такси доставит вас до поселка Качикатцы, который находится в 10 километрах от города Якутска. Затем вам предстоит переправа из посёлка Качикатцы в посёлок Мохсоголлох на пароме, который переправит вас через реку Лену. От поселка Мохсоголлох до ледника "Булус" расстояние составляет всего 15 километров.

Также есть возможность добраться до ледника из города Якутска на пароме до посёлка Нижний Бестях, а затем продолжить путь на автотрассе А-360 до туристической базы "Булус". Расстояние составляет 96 километров. Паромы из города Якутска отправляются на другой берег ежедневно.

Удивительная туристическая база "Булус"

Прибыв на место, вы увидите огромную территорию площадью более 1000 гектаров, оснащённую беседками и местами для пикников. Рекомендуется взять с собой еду и напитки, так как на туристической базе отсутствуют магазины. Время пребывания на базе не ограничено, обычно туристы остаются здесь на целый день.

Водопады местности Кулурулум

Рядом с ледником "Булус" находятся водопады местности Кулурулум. Посещение водопадов является платным и оплачивается отдельно от тура в "Булус". Это место завораживает и расслабляет своей красотой. Падающая с гор чистейшая вода создает потрясающий вид, а шум водопада успокаивает. Также здесь можно покупаться.

Незабываемые ощущения переживет каждый путешественник, прогуливаясь босиком по холодному льду в жаркую погоду. Ледник "Булус" — это поистине уникальное место, где вы сможете испытать невероятный эмоциональный подъём. Долгая дорога будет оправдана множеством ярких впечатлений и незабываемых моментов.

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