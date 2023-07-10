Рейнский водопад — это удивительное место, которое стоит посетить. Его красота и мощь оставят у вас незабываемые впечатления. Узнайте, как добраться до него, и насладитесь поездкой к самому большому водопаду в Европе.
Шумные потоки воды стремительно спускаются вниз. Поистине захватывающая атмосфера Рейнского водопада стоит того, чтобы увидеть это чудо своими глазами.
Существует несколько способов добраться до Рейнского водопада.
Если вы выбираете этот способ, вам потребуется прилететь в Штутгарт. От аэропорта отправляйтесь на вокзал и приобретайте билет на поезд Штутгарт-Шаффхаузен. Стоимость билета не превысит 20 евро. Путешествие займет около 2 часов. Также вы можете арендовать автомобиль, что обойдётся недорого, и использовать GPS-навигатор для достижения водопада.
Другой вариант — прибыть в город Цюрих (вы можете дёшево добраться до Цюриха через Варшаву). Из Цюриха курсируют электрички в Шаффхаузен. От Шаффхаузена можно добраться до самого водопада с помощью местного транспорта. Для этого можно воспользоваться прогулочным автобусом, представляющим собой маленький паровозик с несколькими кабинками. Такой вид транспорта позволяет туристам осмотреть не только водопад, но и несколько других достопримечательностей города.
Использование местного транспорта для туристов поможет сэкономить деньги и силы. Главное — заранее ознакомиться с расписанием транспорта, чтобы успеть вернуться обратно в отель или хостел.
Рейнский водопад производит неизгладимое впечатление на всех без исключения. Даже местные жители, несмотря на свою занятость, приходят сюда в выходной день, чтобы полюбоваться бурлящей рекой.
Это место притягивает путешественников своей загадочностью. Здесь расположены величественные замки и старинные пешеходные мосты. У многих возникает желание приблизиться к водопаду, но это запрещено из-за холодной воды и опасности для жизни.
Единственный способ подойти ближе к Рейнскому водопаду — это сесть на кораблик. Прогулка стоит 20 франков (детский билет - 10) и длится около 40 минут. Это совершенно безопасный способ побывать в центре событий. Перед посадкой на кораблик не забудьте о тёплой одежде. Наилучшим вариантом будет надеть кофту с капюшоном или дождевик.
После прогулки вы можете посетить ресторан с видом на водопад. Также у вас будет возможность подняться наверх, к старинному замку, однако за вход в замок придется заплатить. Стоимость специальных экскурсионных программ не будет слишком высокой. Большую часть бюджета путешествия займёт питание и проживание: в Швейцарии продукты питания довольно дороги — как и стоимость услуг.
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