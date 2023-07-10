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Джалиль Вахитов

Самый большой равнинный водопад в Европе — это надо увидеть

3:12
Туризм

Рейнский водопад — это удивительное место, которое стоит посетить. Его красота и мощь оставят у вас незабываемые впечатления. Узнайте, как добраться до него, и насладитесь поездкой к самому большому водопаду в Европе.

Фото:  

Почему стоит увидеть самый большой водопад в Европе

Шумные потоки воды стремительно спускаются вниз. Поистине захватывающая атмосфера Рейнского водопада стоит того, чтобы увидеть это чудо своими глазами.

Как добраться: особенности поездки

 

Существует несколько способов добраться до Рейнского водопада.

Первый способ: через Германию

Если вы выбираете этот способ, вам потребуется прилететь в Штутгарт. От аэропорта отправляйтесь на вокзал и приобретайте билет на поезд Штутгарт-Шаффхаузен. Стоимость билета не превысит 20 евро. Путешествие займет около 2 часов. Также вы можете арендовать автомобиль, что обойдётся недорого, и использовать GPS-навигатор для достижения водопада.

Второй способ: через Швейцарию

Другой вариант — прибыть в город Цюрих (вы можете дёшево добраться до Цюриха через Варшаву). Из Цюриха курсируют электрички в Шаффхаузен. От Шаффхаузена можно добраться до самого водопада с помощью местного транспорта. Для этого можно воспользоваться прогулочным автобусом, представляющим собой маленький паровозик с несколькими кабинками. Такой вид транспорта позволяет туристам осмотреть не только водопад, но и несколько других достопримечательностей города.

Использование местного транспорта для туристов поможет сэкономить деньги и силы. Главное — заранее ознакомиться с расписанием транспорта, чтобы успеть вернуться обратно в отель или хостел.

Новые впечатления

 

Рейнский водопад производит неизгладимое впечатление на всех без исключения. Даже местные жители, несмотря на свою занятость, приходят сюда в выходной день, чтобы полюбоваться бурлящей рекой.

Это место притягивает путешественников своей загадочностью. Здесь расположены величественные замки и старинные пешеходные мосты. У многих возникает желание приблизиться к водопаду, но это запрещено из-за холодной воды и опасности для жизни.

Единственный способ подойти ближе к Рейнскому водопаду — это сесть на кораблик. Прогулка стоит 20 франков (детский билет - 10) и длится около 40 минут. Это совершенно безопасный способ побывать в центре событий. Перед посадкой на кораблик не забудьте о тёплой одежде. Наилучшим вариантом будет надеть кофту с капюшоном или дождевик.

После прогулки вы можете посетить ресторан с видом на водопад. Также у вас будет возможность подняться наверх, к старинному замку, однако за вход в замок придется заплатить. Стоимость специальных экскурсионных программ не будет слишком высокой. Большую часть бюджета путешествия займёт питание и проживание: в Швейцарии продукты питания довольно дороги — как и стоимость услуг.

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Рейнский водопад/Отпуск в Швейцарии/Rheinfall
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм швейцария путешествия
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