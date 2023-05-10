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Петр Дерябин

Основные критерии выбора экипировки для бега

2:43
Спорт

Новички в беге и те, кто готовится к своему первому марафону, могут задаться вопросом: "Во что мне одеться для бега?" Хорошая новость в том, что для успешного бега вам действительно не нужна многофункциональная экипировка или дорогая одежда. Бег — это достаточно простой и недорогой вид спорта. Однако если вы хотите, чтобы бег был максимально комфортным и безопасным, то в вашем гардеробе обязательно должны быть некоторые основные предметы.

Основные критерии выбора экипировки для бега
Фото: pixabay.com

Экипировка для бега

Беговые кроссовки

Вам понадобятся хорошие беговые кроссовки. Ношение неправильной обуви является одной из самых распространённых причин травм при беге. При покупке не выбирайте пару только потому, что она понравилась вам по бренду, стилю, цвету или цене. Вам определенно не нужно покупать самую дорогую пару в магазине, главное, чтобы кроссовки при беге были комфортными. 

Если вы впервые идёте за беговыми кроссовками, посетите специализированный магазин, где эксперты смогут оценить вашу ногу и стиль бега и рекомендовать вам правильную обувь. Важно помнить, что вам необходимо примерять беговые кроссовки с носками. Толщина носка может изменить посадку, поэтому, если у вас нет своей пары, попросите продавца дать вам носки для примерки.

Кроме кроссовок для бега, в вашем гардеробе должны быть и другие вещи, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время бега.

Дышащая одежда

Лучше выбирать одежду, которая дышит и отводит влагу от кожи. Это может быть лёгкая футболка из специального материала или термоактивная майка, которая сохраняет тепло в холодную погоду и отводит влагу в жару.

Одежда, изготовленная из хлопка или других тяжёлых материалов, может быстро намокнуть и нагреваться на солнце, что вызовет дискомфорт во время бега.

Комфортные штаны или шорты

Хотя многие люди предпочитают шорты для бега в жаркую погоду, некоторые бегуны выбирают штаны для защиты от солнца и обезвоживания. Независимо от того, что вы выберете, штаны или шорты должны иметь вшитую подкладку для защиты от натирания и обеспечения комфорта.

Верхняя одежда

В холодную погоду носите непромокаемую куртку, которая защитит от ветра и дождя. В более тёплое время года можно носить лёгкий жилет или беговую куртку с дышащими вставками для отвода влаги.

Очки и шляпы

Если вы бегаете в яркую солнечную погоду, не забудьте надеть очки и шляпу для защиты глаз и лица от солнечных лучей.

Как выбрать правильную одежду для бега?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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