Идеальный салат: получаем все необходимое для спорта

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Мы все знаем, что салаты являются настоящими кладезями питательных веществ. Наполненная волокнами, витаминами, минералами и антиоксидантами миска с овощами содержит целый спектр полезных для здоровья веществ. И поскольку многие россияне не потребляют рекомендуемое количество овощей в день, создание идеального салата поможет получить все необходимое из этой важной группы продуктов.

Приготовление салата — не высококулинарное искусство. Но простота процесса не означает, что вы готовите идеальный салат. Для большинства мужчин салат является необязательным блюдом, и это часто отражается на его внешнем виде. Ослабленные листья салата, плавающие в соусе, — не самое аппетитное зрелище.

Однако недостаточно приготовить только приличный салат — вашей целью должно быть создание идеального салата каждый раз. К счастью, превращение скучной миски салата в изобилующую вкусом, текстурой и питательными веществами гораздо проще, чем вы думаете. Все зависит от того, как выбирать ингредиенты и добавлять больше тех продуктов, которые вам необходимы. Сделав это, вы быстро превратите салат из обязательного гарнира в главное блюдо-суперзвезду.

Топ 9 советов для приготовления идеального салата

Поменяйте листья

Зачем использовать нутритивно бедный айсберг или слегка более питательный и вкусный ромэн в качестве основы для самого важного приема пищи дня, когда можно сделать гораздо лучше? Идеально подходят опции с более глубоким зеленым оттенком, что свидетельствует о более высокой плотности питательных веществ. Выбор включает

шпинат,

кале,

швейцарскую чард

и руколу.

Уделяйте здесь внимание порции. Когда люди употребляют больше зеленых листьев в ежедневном рационе, уменьшается вероятность преждевременной смерти от заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Ищите более яркий вкус и хрустящую текстуру? Добавьте более изысканные варианты, такие как

эскароль,

радиккьо

или фризе.

Добавьте тепла

Смотрите, вы готовите салат, поэтому очевидным правилом должно быть то, что вам нужно добавить в него больше овощей, чем просто гору листовых зеленых. Когда люди думают о том, каким должен быть салат, чаще всего это груда сырых овощей, но включение вареных овощей делает блюдо намного интереснее. Легкий способ сделать это — запечь овощи, включая морковь, сладкий картофель, кабачок, свеклу, брюссельскую капусту и пастернак, в духовке, а затем просто добавить несколько горстей в любой салат.

Кроме того, духовка выделяет естественную сладость в этих овощах, делая салаты еще более вкусными. Для получения огненного вкуса можно попробовать гриль для некоторых овощей в салате.

Добавьте белки

Чем отличается блюдо, которое способствует росту мышц, от корма для кроликов? Белок. Слишком часто салаты бедны белком — в конце концов, кале и моркови никто не считает источниками этого макронутриента. Но если вы хотите превратить свой салат в блюдо, которое поможет вам сформировать фигуру, важно искать продукты, богатые белком.

Курица — это простой и знакомый выбор, но также можно использовать

стейк,

креветки,

яйца вкрутую

и ломтики жареной свинины,

которые сделают блюдо более сытным.

Растительные источники белка включают в себя обжаренный тофу или темпе. Для удобства можно выбрать варианты белковых продуктов, которые не требуют приготовления, например, консервированные мидии или устрицы, консервированные бобы или даже какое-то вяленое мясо.

Приготовьте свой соус

Никакой уважающий себя салат не должен быть без приправы. Тратя несколько минут на приготовление своего салатного соуса, вы избегаете плохого влияния ингредиентов, которые можно найти во многих готовых соусах, продаваемых в магазинах. И, кроме того, очень трудно приготовить что-то, что не вкуснее, чем бутылка ранч в проходе супермаркета.

Смесь масла и уксуса готовится моментально и может быть изменена с использованием различных масел и видов уксуса, а также другими добавками, включая

цитрусовые соки,

сушеные травы,

шалоты,

песто,

мисо

и дижонскую горчицу.

Продукты, такие как греческий йогурт и тахини, могут добавить кремовый элемент в соус.

Добавьте злаки

Как и с белками, добавление злаков в салат поможет превратить его в сытное блюдо с дополнительной пищевой ценностью. Они также добавляют текстуру и вкус, что является победой в борьбе против скучных салатов.

Опции из цельных зерен включают

киноа,

ячмень,

фарро,

пшеничные ягоды

и рисовые сорта, включая коричневый, черный или красный.

И не бойтесь пробовать менее очевидные злаки, такие как спельта, фрике и дикий рис.

Употребление цельных зерен может защищать от развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Не так для полированных зерен. Разумным решением будет сварить большую порцию злаков заранее.

Никогда не упускайте значение силы трав

Маленький лист шпината — это не единственный лист, который должен быть в салате. Почти любой салат можно улучшить, добавив свежие травы, будь то целые листья мяты, разорванный базилик или нарезанную петрушку. И да, вы можете использовать несколько видов трав — подход, который добавит слои вкуса и дополнительную дозу полезных растительных соединений, способствующих улучшению здоровья.

Добавьте сладкий акцент

Слишком часто мы не обращаем внимания на фрукты при создании овощных салатов. Но они являются отличным способом добавить сладко-кислый противовес землянистым элементам салата. Все, начиная от апельсиновых долек или черники, ломтиков груши и кусочков манго, может превратить салат из унылого блюда в еду, которая будет говорить вам "съешь меня". И не забывайте, что фрукты увеличивают количественное содержание микронутриентов и антиоксидантов. Вы даже можете обратиться к сухофруктам, включая

нарезанные финики,

абрикосы

и сливы,

клюкву,

терпкие вишни

и золотистые изюминки.

Добавьте крупный эффект

В миске с мягкими и нежными ингредиентами маленький крупный эффект очень оценим, но часто пропускается.

Щепотка семян или орехов — сырых или запеченных — без усилий добавляют дополнительную порцию питательных веществ.

Также попробуйте добавить хруст с помощью запеченных нута, запеченных чипсов из тортильи или даже гранолы. И да, хрустящие овощи и фрукты, такие как хикама, редис, семена граната, морковь и перец, тоже считаются.

Добавьте специальный акцент

Чтобы сделать идеальный салат и перевести его в другую категорию, постарайтесь добавить один или два дополнительных специальных усилителя вкуса.

Варианты почти бесконечны, но могут включать

соленья,

сладко-острые перцы,

оливки,

авокадо,

ферментированные овощи, такие как квашеная капуста или кимчи,

рассыпчатый мягкий козий сыр,

каперсы,

консервированный лимон,

запеченный красный перец,

микрозелень

и нарезанные листья нори.

Теперь вы мастер приготовления салатов.

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