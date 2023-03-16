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Петр Дерябин

После набора мышечной массы пора снижать вес

3:18
Спорт

Фаза набора мышечной массы обычно сопровождается волнением, поскольку вы сосредоточены на увеличении вашего веса. Однако, как только фаза набора мышечной массы завершена, пора приступать к сокращению вашего веса.

После набора мышечной массы пора снижать вес

На этом этапе вам необходимо сократить количество калорий и включить в свой распорядок дня дополнительные кардионагрузки. Хотя это может быть непросто, это очень важно для достижения ваших целей по снижению веса. В этой статье мы дадим вам советы о том, как упростить и минимизировать боль на пути к снижению веса с помощью диеты и тренировок.

Основы снижения веса

Потеря веса — это не голодание или питание крошечными порциями. Наоборот, речь идет о поддержании дефицита калорий в течение нескольких дней или недель. Это означает, что количество калорий, которые вы сжигаете за день, должно превышать количество калорий, которые вы потребляете. Чтобы добиться этого, необходимо следить за тем, чтобы ваша пища была здоровой и сытной.

Один из лучших способов сбросить вес — включить в свой рацион больше постного белка и цельных продуктов. Такие продукты помогут вам чувствовать себя сытым и довольным в течение длительного времени, что снизит вероятность перекусов и переедания.

Основные продукты для здорового питания

При выборе продуктов питания важно выбирать варианты с высоким содержанием белка и большим объемом пищи. Белок помогает сохранить мышечную массу и одновременно поддерживает чувство сытости. К отличным вариантам белка относятся

  • курица,
  • постный говяжий фарш,
  • греческий йогурт с низким содержанием жира,
  • нут,
  • киноа,
  • черная фасоль,
  • бобовые
  • и высококачественные протеиновые добавки.

В дополнение к белку высокообъемные и низкокалорийные продукты также отлично подходят для борьбы с голодом и улучшения здоровья. К таким продуктам относятся большинство овощей, листовая зелень, низкокалорийные фрукты, например, черника. Эти продукты, как правило, содержат много клетчатки, которая помогает пищеварению и контролю веса.

Наконец, выбор продуктов, которые требуют времени для приема пищи, например, супов и других горячих блюд, поможет вам замедлиться в наборе веса и избежать переедания.

Суперпродукты в действии

Снижение веса не означает, что вы должны полностью отказаться от углеводов или насыщенных жиров. Все дело в поддержании баланса поступающих и расходуемых калорий. По мере продвижения по пути снижения веса очень важно обращать внимание на свой организм и прислушиваться к его потребностям. Ешьте продукты, которые доставляют вам удовольствие и способствуют достижению ваших целей.

В заключение следует сказать, что похудение может быть сложным процессом, но он не обязательно должен быть болезненным. Следуя этим советам и включив здоровые привычки в свой рацион и тренировки, вы сможете сделать свой путь к похудению более легким и приятным.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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