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Автор Владан Джурич

"Локомотив — Бавария": смелая игра, гол Миранчука и мнения после матча

27 октября "Бавария" обыграла московский "Локомотив" на выезде (1:2), но "железнодорожники" показали достойный матч против топ-клуба мира и победителя Лиги чемпионов 2019/20.

"Локомотив — Бавария": смелая игра, гол Миранчука и мнения после матча

В группе у "Локомотива" мало шансов: крепкий "Атлетико", мощная "Бавария" и сильный "Зальцбург". Тем не менее железнодорожники проиграли с минимальным счетом в отличие от других соперников баварцев.

Разбор матча

"Бавария" выбрала схему 4-2-3-1, так называемую "испанку". В защите по флангам Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар, а центре Давид Алаба и Никлас Зюле. Широко в полузащите расположились Леон Горецка и Джошуа Киммих. Чуть выше в атакующей линии три хавбека: Корентен Толиссо, Томас Мюллер и Кингсли Коман. Центральным форвардом выступал Роберт Левандовский.

У "Локомотива" была рабочая схема "елочкой" (4-3-2-1). Фланговые защитники: Дмитрий Живоглядов и Мацей Рыбус. В центре защиты Ведран Чорлука и Мурило Серкейра. В полузащитной линии Василий Игнатьев, Даниил Куликов и Гжегож Крыховяк. В атаке Федор Смолов, Антон Миранчук и в центре Зе Луиш.

"Локо" потерял Станислава Магкеева. Он получил травму на разминке и его заменил Куликов.

Первый тайм получился качественным. Уже на 3-й минуте у Смолова был шанс забить гол после передачи Миранчука. Хавбек отлично качнул соперника, что позволило сделать точный навес в штрафную.

На 7-й минуте после подачи штрафного Левандовский чудом не попал в ворота, но это было опасно. Удар не получился, потому что мяч летел низко, и поляк попал по мячу скорее лицом.

На 13-й минуте Леон Горецки забил в ворота железнодорожников. Павар отдал отличную передачу после навеса. Гол исполнен как по книжке. При этом защитники "Локо" Рыбус и Мурило не смогли прервать атаку.

На 24-й минуте Рыбус снова оставляет Павара без внимания. Француз отдает опасную передачу в штрафную и Коман попадает в штангу.

На 41-й минуте Куликов смело сыграл. Он перехватил мяч, пошел с ним вперед, обыграл Киммиха и пробил по воротам.

На 48-й минуте Смолов хорошенько пробил по воротам, но это было слишком предсказуемо и медленно для Нойера.

На 51-й минуте после подачи со стандарта Хавьер Мартинес ударил головой по воротам, но мимо цели. В этом эпизоде Куликов вообще не прыгал, а Зе Луиш уже упускал позицию, поскольку Мартинес был впереди Луиша.

На 57-й минуте Эрнандес выполнил красивый и крученый навес на Сержа Гнабри и тот сделал пас на Киммиха. В эпизоде выручил не только Гильерме, но и Слободан Райкович, который во время поставил ногу и остановил атаку.

На 61-й минуте "железнодорожники" показали отличный выход в атаку. Сначала Куликов сделал хорошую передачу на Миранчука, а Антон — дальше на Зе Луиша. Кабовердианец бежал изо всех сил и был быстрее Алабы, хотя защитник уже его догонял. В итоге Зе Луиш попадает в Алабу. Момент затянулся и нужно было принимать решение быстрее. К тому же после атаки арбитр зафиксировал положение вне игры.

На 64-й минуте Левандовский упал рядом со штрафной. Сразу три защитника "Локомотива" пытались удержать поляка, но Куликов нарушил правила. Даниил поставил ногу прямо перед Левандовским и не попал по мячу. После эпизода был ВАР и назначен штрафной.

На 68-й минуте отличный навес делает Рыбус, Смолов не достает мяч головой, и Игнатьев бьет на исполнение. В итоге мяч у Нойера, но момент был красивым, учитывая, что "железнодорожники" подустали.

Сразу через минуту "Бавария" создает опасный момент с участием Комана и Киммиха, но удар у Комана не получился.

На 70-й минуте Игнатьев делает пас на Зе Луиша, тот снова бежит по флангу, обгоняя всех и простреливает в центр. В итоге Миранчук сравнивает счет. При этом Луиш снова затягивал момент с пасом, потому что долго смотрел в сторону центра.

На 77-й минуте был самый эмоциональный момент матча. Миранчук отдает прекрасную передачу на Зе Луиша. Африканский футболист бежит параллельно с вышедшим на замену Рифатом Жематлединовым, но решает пробить сам.

Видимо Зе не отдавал пас, потому что Эрнандес его уже догонял. В очередной раз Зе Луиш долго принимает решения. Если бы на доли секунды он отдал пас в сторону Жематлединова, то это был бы гол.

Как рассказал сам Зе Луиш, он просто потерял концентрацию и не видел Жематлединова.

На 78-й минуте Миранчук хорошо принял мяч и вышел один на один с голкипером, но скорости на обработку мяча не хватило, поэтому Антон попал мячом в Зюле.

На 79-й Мартинес отдает передачу в центр и Киммих точным ударом попадает в ворота. В эпизоде Райкович дожидался удара и не стал идти вперед на немца. Крыховяк же просто не успел накрыть атаку после передачи Мартинеса.

Через минуту "Локо" сразу же создал момент, но Жуматлединову не удалось хорошо пробить. В любом случае это было обострение.

За 30 секунд до окончания компенсированного времени Крыховяк обыграл двоих и прострелил в сторону ворот. Удар получился слабым, но момент опасный.

В итоге "Локомотив" выглядел отлично: обыграл баварцев по ударам в створ (6 против 5) и был близок по количеству ударов (15 против 19).

Мнения после матча

Антон Миранчук рассказал в Instagram, что гордится командной работой и поблагодарил фанатов.

Футбольный эксперт Андрей Созин рассказал "Чемпионату", что гордиться игрой "Локомотива" не стоит, ведь команда проиграла.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Локомотив" точно наиграл на ничью.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о матче:

"Мы играли хорошо и создали массу моментов. Болельщики оказали прекрасную поддержку".

Блогер Василий Уткин похвалил Николича за игру "Локомотива" и раскритиковал бывшего тренера Юрия Семина.

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Темы футбол фк бавария фк локомотив лига чемпионов
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