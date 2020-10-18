Трансферный роман Кузяева с "Зенитом"

Разные клубы хотели приобрести перспективного полузащитника Далера Кузяева. Им интересовались даже топовые европейские команды, но россиянин выбрал "Зенит".

6 октября Кузяев подписал контракт с петербургским клубом. Футболист выступает за "Зенит" с 2017 года, но летом 2020 года ушел из команды в качестве свободного агента.

По информации СМИ, футболистом интересовались:

шотландский "Рейнджерс";

итальянская "Аталанта" и "Наполи";

турецкий "Бешикташ" и "Галатасарай";

испанский "Алавес";

немецкий "Дюссельдорф" и "Арминия";

московский "Локомотив";

и "Краснодар".

В тот же день после подписания контракта с "Зенитом" Кузяев рассказал о причинах возвращения в Петербург:

"Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством "Зенита" я понял, насколько клуб во мне заинтересован".

Иностранные клубы проявили огромный интерес к Кузяеву, но смог бы россиянин заиграть в Европе?

Бывший тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал "Петербургскому дневнику", что Кузяев может играть на любой позиции. Специалист также отметил полезность Кузяева на поле для любой команды.

Напомним, что на днях Рахимов был назначен тренером "Уфы".

Шотландия

По словам журналиста "СЭ" Сергея Егорова, шотландский "Рейнджерс" проявил интерес к российскому хавбеку. Также стало известно, что "Спартак" больше не интересуется приобретением Кузяева.

Позже по информации Sport24, шотландцы предложили Кузяеву контракт с зарплатой 500 тысяч евро в год.

Представителей Кузяева не устроили такие условия. Они рассчитывали на контракт с зарплатой 1 миллион евро в год.

В итоге "Рейнджерс" отказался от сделки из-за большой зарплаты.

Напомним, что "Рейнджерс" — один из лидеров чемпионата Шотландии. В прошлом сезоне "светло-синие" заняли второе место.

По данным transfermarkt, общая стоимость состава шотландского клуба — 60,83 миллиона евро. Самый дорогой игрок — форвард Альфредо Морелос (15 миллионов евро).

Стоимость Кузяева на данный момент оценивается в 8 миллионов евро.

Летом "Рейнджерс" приобрел 4 полузащитника. Среди них — покупка молодого атакующего полузащитника Яниса Хаджи.

"Рейнджерс" приобрел как опытных, так и молодых полузащитников, поэтому Кузяев мог бы попасть в запас.

Италия

В середине сентября по сведениям euro-football.ru, "Аталанта" проявила интерес к Кузяеву.

Итальянская команда искала замену опытному хавбеку Йосипу Иличичу, который находится на восстановлении после приступов.

Ранее итальянский клуб приобрел российского полузащитника Алексея Миранчука. Дебют спортсмена планируется после матчей сборных.

Миранчук выглядит более подходящей кандидатурой для итальянцев. Во-первых, Миранчук больше отдает ключевых передач (1,5 за игру). Во-вторых, он моложе Кузяева.

При этом Далер больше отрабатывает в обороне (1,5 отборов за 90 минут), что могло бы пригодиться команде Пьеро Гасперини.

По информации комментатора Дмитрия Шнякина, тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо хотел видеть Кузяева в команде.

Итальянцы собирались всерьез приобрести российского полузащитника. При этом у "Наполи" уже есть молодые игроки в центре поля: перспективный Фабиан Руис (24) и Элиф Элмас (21), у которого диагностирован коронавирус.

"Наполи" также временно потерял хавбека Петра Зельинского из-за коронавируса. У итальянцев остается всего один свободный полузащитник — Диего Демме.

В данном случае приобретение Кузяева в "Наполи" смотрится как временное решение из-за потери полузащитников. Как только Зельински и Элмас вернутся в строй, россиянин может надолго попасть на скамью запасных.

Турция

По сведениям журналиста Серкана Дикме, "Бешикташ" был готов приобрести Кузяева.

У стамбульского клуба есть 9 полузащитников, из них один заражен коронавирусом, а другой возвращается из аренды в "Фейеноорд".

Кузяев бы пригодился "Бешикташу", поскольку у хавбека есть опыт в центре полузащиты и хороший возраст для дальнейшего развития.

Единственное что могло бы препятствовать трансферу — большие запросы по зарплате и общей сумме сделки. Самый дорогой игрок в "Бешикташе" — сербский полузащитник Адем Ляич (7,5 миллиона евро).

Позже по информации Haberler, Кузяев мог перейти в "Галатасарай", но главный тренер турецкого клуба Фатих Терим не одобрил трансфер.

У "Галатасарая" остались в основном только опытные хавбеки. Покупка Кузяева бы точно усилила клуб и добавила бы шансов в лиге Европы.

Испания

Испанский "Алавес" был для Кузяева самым ожидаемым решением. Во-первых, россиянин сам хотел играть в Европе. Во-вторых, по информации "Чемпионата", игроку предложили двухлетний контракт.

Позже по информации sportsdaily. ru стало известно, что Кузяев не перейдет в "Алавес".

В испанском клубе есть три полузащитника, причем двум из них уже за 30 лет. Самый дорогой хавбек "Алавеса" — 27-летний Пере Понс (3,5 миллиона евро).

Германия

По информации комментатора Дмитрия Шнякина, "Фортуна" и "Арминия" интересовались Кузяевым.

В "Фортуне" полузащитники уже полностью укомплектованы. Клуб из Дюссельдорфа успешно приобрел 23-летнего хавбека Якуба Петровского из "Генка".

"Арминии" также не нужен был бы Кузяев, потому что немцы арендовали молодого полузащитника Арне Майера из "Герты".

Россия

По информации "СЭ", Кузяев перешел в "Локомотив" и уже подписал контракт на три года. Позже СМИ опровергли эту информацию.

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал Eurosport, что подписание Кузяева было в процессе, но сделка не состоялась.

Очевидно, что Кузяев мог бы заменить двух молодых полузащитников в центре: Станислава Магкеева и Даниила Куликова. Впрочем, Кузяев могу бы заменить флангового хавбека Антона Миранчука.

В итоге Кузяев выбрал "Зенит". Ему не повезло с Европой из-за высокой стоимости игрока и универсальности на поле.

Тенденция в современном футболе — поиск профильных игроков. Быть универсальным полузащитником, значит, уметь все по чуть-чуть, а для любого тренера это риск.