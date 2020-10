После состоявшейся жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы могут готовиться к выступлениям.

Напомним, что в лигу Европы вышел только ЦСКА. "Ростов" и "Динамо" упустили свои шансы на попадание в еврокубки.

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS