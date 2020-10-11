О шансах российских клубов в еврокубках

После состоявшейся жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы могут готовиться к выступлениям.

Напомним, что в лигу Европы вышел только ЦСКА. "Ростов" и "Динамо" упустили свои шансы на попадание в еврокубки.

The 2020/21 group stage is set ✅ 😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

После матча России со Швецией главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал провальные матчи клубов в квалификационном этапе.

Черчесов отметил, что РПЛ уступает лигам из ТОП-5, но больше всего вопросов вызывают клубы.

В Лигу чемпионов вышли 3 клуба:

"Локомотив";

"Зенит";

"Краснодар".

🔥 Россия и Украина делегировали 5️⃣ клубов в групповой этап #ЛигаЧемпионов Сколько выйдет в плей-офф? pic.twitter.com/hoRxLyOXY0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 30, 2020

ЦСКА

Армейцам предстоит сыграть с хорватским "Динамо", голландским "Фейеноордом" и австрийским "Вольфсбергом".

"Динамо" Загреб занимает первое место в чемпионате Хорватии. Состав хорват оценивается в 70 миллионов евро, согласно порталу transfermarkt.

Хорватский клуб играет в смелый футбол, начиная обострения с полузащитной линии.

Главная угроза для армейцев — нападающий Бруно Петкович (второй самый дорогой игрок в клубе — 11 миллионов евро).

"Фейеноорд" имеет самый дорогой состав — около 100 миллионов евро. Команда Дика Адвоката играет в атакующий футбол.

У тренера голландского клуба есть опыт игры с российскими клубами, поэтому это может дать ему небольшое преимущество в матче с ЦСКА.

"Вольфсберг" — самый скромный противник в группе по составу и игре. Цена всех игроков меньше 13 миллионов евро.

Австрийский клуб никогда не становился чемпионом страны, при этом в квалификационном этапе ЛЕ сумел дважды сыграть вничью с итальянской "Ромой".

7 октября ЦСКА анонсировал состав на игру в лиге Европы.

Защитник Кирилл Набабкин не попал в заявку из-за травмы крестообразной связки.

Очевидно, что для ЦСКА большую трудность будут представлять "Фейеноорд" и "Динамо" Загреб.

"Локомотив"

Железнодорожники попали в самую сложную группу: "Бавария", "Зальцбург" и "Атлетико".

"Бавария" бьет огромное количество рекордов, но после поражения от "Хоффенхайма" (4:1) кажется, что у москвичей есть шансы хотя бы на ничью.

"Зальцбург" играет в быстрый футбол, поэтому команде Марко Николича нужно прибавить в скорости.

"Атлетико" имеет один из самых больших средних показателей успешных передач за матч (85,6%), согласно WhoScored.

Команда Диего Симеоне значительно превосходит железнодорожников в классе.

Экс-полузащитник "Локо" Динияр Билялетдинов в эфире "Матч ТВ" рассказал о шансах команды выйти в плей-офф ЛЧ.

По мнению Билялетдинова, у железнодорожников есть шансы и прибавился опыт выступлений в еврокубках.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что с такой группой ЛЧ команда должна играть в умный футбол. Об этом Николич сообщил в эфире "Матч ТВ".

Николич отметил, что трудная группа повысит у команды мотивацию.

У "Локомотива" больше шансов выиграть в матче с "Зальцбургом".

"Зенит"

Петербургскому клубу больше всех повезло с группой: "Лацио", "Боруссия Дортмунд" и "Брюгге".

Фаворитом группы является "Боруссия". Особую угрозу для "Зенита" представляет связка нападающих Холанн и Санчо.

Итальянский "Лацио" показывает плохие результаты. За последние три тура итальянцы проиграли "Аталанте" сыграли вничью с "Беневенто" и "Интером".

Как сообщает пресс-служба "Лацио" спортивный директор клуба Игли Таре назвал "Зенит" классической российской командой и заявил, что их нужно обыгрывать.

Таре также добавил, что у "Зенита" появились трудности на трансферном рынке.

Позже гендиректор "Зенита" Александр Медведев ответил на слова Таре.

"Нас пугают, а нам не страшно", - приводит слова Медведева Sport24.

Бельгийский "Брюгге" очевидно аутсайдер группы.

Команде Сергея Семака необходимо занять минимум третью строчку в ЛЧ.

"Зенит" огласил заявку на матчи ЛЧ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Заявка для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 🗒 pic.twitter.com/1LvVftxalT — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020

"Краснодар"

Выход "Краснодара" стал настоящей радостью для всей страны.

Напомним, что "быки" впервые в истории клуба вышли в групповой этап ЛЧ.

После победы "Краснодара" над ПАОК и попаданием в лигу чемпионов "Зенит" отреагировал в Twitter.

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий отреагировал на выход команды в ЛЧ в Twitter.

🙃 — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) September 30, 2020

В группе с "Краснодаром": "Челси", "Севилья" и "Ренн".

⚡️ В Лиге Чемпионов сыграем в группе «Е» с испанской «Севильей» @SevillaFC, английским «Челси» @ChelseaFC и французским «Ренном» @staderennais. Групповой этап Лиги чемпионов стартует во второй половине октября и завершится в декабре. Его расписание станет известно позднее. pic.twitter.com/gSBSKAwkUZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 1, 2020

В группе два потенциальных фаворита — "Челси" и "Севилья". Англичане находятся в хорошей форме, он они играют нестабильно в то время, как "Севилья" выигрывает ЛЕ 2019/20 и играет вничью с "Барселоной" в новом сезоне.

Французский "Ренн" играет на высоком уровне: четыре победы и две ничьи за шесть туров.

Согласно опросу болельщиков "Eurosport", "Локомотив" и "Краснодар" займут в своих группах третьи места, а "Зенит" сможет пробиться на вторую строчку в групповом этапе.