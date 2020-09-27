Кокорин всё ещё собирается в "Рому": насколько это реально?

Нападающий Александр Кокорин, перешедший недавно в "Спартак", может уйти в итальянскую "Рому".

Переход Кокорина стал громкой сделкой для "Спартака", но лишь с точки зрения продвижения репутации красно-белых и форварда.

В конце августа появились первые слухи о трансфере Александра в Италию. В начале сентября появилась новая информация, что Кокорин может перейти в "Рому". В сделке футболиста есть несколько важных нюансов.

Главная особенность контракта Кокорина со "Спартаком" — нет опции выкупа игрока по фиксированной цене. При этом есть возможность компенсации, если Кокорин действительно получит предложение от европейского клуба.

В первые два сезона сумма компенсации может составить около 7 миллионов евро. Именно эта цифра покроет затраты клуба: зарплату и бонусы Кокорина.

Также по данным Sky Sport, в контракте Кокорина есть фиксированная цена выкупа — 6 миллионов евро.

Нужен ли Кокорин "Роме"?

Интерес итальянского клуба к Кокорину усилился после того, как полузащитник "волков" Николо Дзаньоло получил серьезную травму. У него диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Мать Дзаньолы Франческа Коста рассказывала, что операция полузащитника римлян может пройти в Италии или в Австрии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Известно, что Николо заработал травму во время матча Лиги наций Италия — Нидерланды. Сам же футболист выразил благодарность болельщикам за поддержку и пообещал скоро вернуться в строй. До этого Дзаньоло получал такую же травму в начале 2019 года.

У "Ромы" есть молодые и перспективные игроки — нападающие Джастин Клайверт и Дженгиз Юндер.

Кроме того, звезда римлян Эдин Джеко продолжает показывать отличные результаты. В прошлом сезоне он реализовал 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Также "Рома" приобрела испанского нападающего Педро из "Челси". Он не справился с конкуренцией в команде "синих", но отлично двигался по полю. Для итальянцев это может быть хорошей и опытной заменой и даже усилением, когда на поле нужно добавить скорости.

Кокорин похож на Дзаньоло по некоторым характеристикам:

успешные обводки мяча;

качественный дриблинг;

и реализация голов.

Единственное, что отличает итальянца от Кокорина — игра в классическую "десятку", острое нападение и навязывание борьбы для оттягивания соперников и создания пространства. Однако у Александра есть опыт в атакующей линии.

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Спорт-Экспрессу" говорил, что шансов на переход Кокорина в "Рому" нет. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что трансфер Кокорина возможен, если из Европы действительно поступит предложение.

Позиция Кокорина

По информации La Gazzetta dello Sport, Кокорин готов сократить зарплату в случае предложения от европейских клубов.

Сам Кокорин рассказал о возможном переходе в Серию А:

"Я тренируюсь в "Спартаке".

Шансы на успех трансфера Кокорина в Италию минимальны.

Как передает "Спорт-Экспресс", переход Кокорина в серию А оценивается низко. Также известно, что итальянский специалист по трансферам Карло Лаудиза сообщил, что у "Ромы" другие приоритеты на игроков.

Позже выяснилось, что агент ФИФА Элизабет Бартоше планирует реализовать переход Кокорина из "Спартака" в "Рому". Именно она считается инициатором трансфера.

Напомним, что в 2013 году Кокорин сумел поменять два клуба за месяц, когда в июле уехал из "Динамо", а потом обратно вернулся к бело-синим. Впрочем, проделать такое же сейчас вряд ли у него получится.