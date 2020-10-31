УЕФА: "Финал восьми" больше не повторится

Формат "Финала восьми" для Лиги чемпионов больше использовать не будут, заявил прессе президент УЕФА Александер Чеферин. По его словам, нынешний формат вызван ситуацией вокруг коронавируса, а в будущем найти под него место в календаре турниров будет невозможно.

Формат интересный, но неудобный

"Турнир в таком формате с точки зрения фанатов очень интересен, потому что достаточно "компактен": все играют друг с другом в минимально короткие сроки. Зрители смотрят больше матчей за меньшее время, важность каждой игры возрастает. Но в будущем, при возвращении традиционно плотного календаря как региональных, так и международных турниров повторить такое не удастся", — сообщают СМИ.

Чеферин в эксклюзивном интервью для Лиссабонских СМИ (именно в Лиссабоне провели игры "Финала восьми") отметил, что до пандемии в УЕФА уже планировали менять формат Лиги Чемпионов, причем с 2024 года.

"Перерыв в 5 месяцев из-за пандемии вынудил нас проводить оставшиеся игры в режиме "закрытых дверей". Начиная с ¼ финала команды отыграли по 1 игре вместо привычных 2. Отметим, что из-за проведения финала на португальском "Эстадио да Луш" не удалось сдержать обещание, данное Турции: из-за этого турецкая сторона примет финал в 2021 году. Очень надеемся, что к тому времени пандемия будет взята под контроль", — отмечают в УЕФА.

Президент УЕФА: надеюсь, в 2021 вернется привычный футбол

"Я в целом смотрю на ситуацию с оптимизмом — думаю, что в следующем году все наладится и у нас будет нормальный футбол. Потому что запасного плана на 2021 год пока нет", — подчеркнул Чеферин. По словам специалиста, вынужденные меры безопасности сделали турнир более спокойным — в частности, все команды вынуждены были прилететь в Португалию и жить там, не имея возможности увидеться с родными.

"Лига Чемпионов, как и Лига Европы — важные турниры, и их проведение — вопрос в том числе чести. У нас были моменты, когда ситуация казалась безвыходной, но совсем остановить розыгрыши мы не планировали ни разу", — сообщают в УЕФА.

Напомним, что розыгрыши матчей как ЛЧ, так и ЛЕ вынужденно были приостановлены еще в марте, из-за чего в турнирной сетке возникла путаница: некоторые команды сыграли по 2 игры, а некоторые — не встретились вовсе (как, например, "Интер" и "Хетафе").

В результате переноса части игр и "сжатия" графика и был придуман "Финал восьми": по одной игре начиная с ¼ финала, минимальные паузы между матчами и проведение всех игр на одном стадионе в условиях строгого соблюдения карантинных мер.