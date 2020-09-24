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Автор Евгений Стриж

Возвращение Майка Тайсона: мнение прессы, экспертов и букмекеров

Долгожданное возвращение Майка Тайсона в бокс наконец утверждено: 12 сентября 2020 года легендарный боксер встретится с Роем Джонсом-младшим. Бой пройдет в Dignity Health (Карсон, штат Калифорния) и, по предварительным данным, будет состоять из 8 раундов.

Возвращение Майка Тайсона: мнение прессы, экспертов и букмекеров

Новость уже вызвала бурю эмоций у поклонников бокса в целом и Тайсона в частности. Но специалисты отмечают: вместо "разборок" между двумя именитыми боксерами нас может ждать скучный бой. В частности, об этом сообщил. Джастин Альварадо из Clutch Points, прокомментировав ситуацию как "…бой, в котором оба бойца далеко не на пике формы".

Чего же стоит ждать от возвращения Тайсона?

Эксперты: не стоит ждать чудес

"Давайте посмотрим правде в глаза. Эти спортсмены уже старые, они уже далеко не в расцвете сил. Каким бы захватывающим это событие ни считали, большая часть шумихи сосредоточена на самом факте возвращения Тайсона, а не на бое", — пишет Альварадо. Специалист отмечает, что матч скорее всего пройдет в формате "выставочного", то есть не стоит ждать нокаутов.

54-летний Тайсон "дразнил" своих поклонников видео с тренировок в течение нескольких месяцев до объявления о бое, не раз упоминая, что готов вернуться. По словам боксера, ключевая его цель — помочь благотворительным проектам. При этом Тайсон уже 15 лет не выходил на ринг, а Джонс "на пенсии" с 2018 года.

Букмекеры: Тайсон — легенда, но Джонс "свежее"

Букмекерам, впрочем, шумиха и слухи лишь на руку: ставки уже принимаются. По словам специалистов, Тайсон выглядит фаворитом — ставят в том числе на то, что бой закончится очень быстро. Однако не все единодушны в этом мнении: портал Clutch Points отмечает, что "…более длительный срок, который Тайсон "отдыхал" от боев, может сыграть против него".

"Мы знаем, что люди очень хотят снова увидеть Тайсона. Но он не был на ринге около 15 лет — а последний раз побеждал еще в 2003 году. Между тем, Джонс-младший провел свой последний бой в 2018 году, одержав победу и завершив таким образом карьеру четырьмя победными боями подряд", — отмечают эксперты Clutch Points.

Джонс: я не мог отказаться

Сам Джонс отмечает для СМИ, что возвращаться не собирался, но "для Тайсона готов сделать исключение". "Когда тебя приглашает на ринг живая легенда, отказываться — просто безумие. Он мог выбрать кого угодно — но выбрал меня. Я просто не в силах отказаться", — прокомментировал 51-летний боксер.

Напомним, что боксер за свою карьеру выступал в пяти весовых категориях, выиграв мировое чемпионство в каждой из них.

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Темы бокс майк тайсон
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