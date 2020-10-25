Медики: нужно сократить число регбистов на поле

Специалисты-медики призывают руководство соревнований по регби хотя бы в рамках эксперимента сократить количество игроков на поле, чтобы снизить количество травм. По текущим правилам на поле выступают 2 команды по 15 человек.

Британское исследование состояния вышедших на пенсию профессионалов и любителей этого вида спорта показало: практически все они страдают от различных проблем со здоровьем. "Популярнее" всего боль в спине и суставах, сотрясения мозга и боль от травм (растяжения, переломы).

Как травмируются в регби: статистика ученых

Профессор Патрия Хьюм и её группа сравнили типы и количество травм, которые получили 254 бывших профессионала и любителя регби. Все спортсмены — мужчины в возрасте от 21 до 82 лет.

По данным исследователей, почти 80% опрошенных игроков сообщили, что получали минимум одно сотрясение мозга. Около 50% всех игроков получили травмы связок колена, 25% испытывают из-за них проблемы до сих пор. Также многие игроки жаловались на остеоартрит: состояние, при котором болят суставы.

Исследователи призывают руководящие органы различных лиг регби активизировать усилия по предотвращению "повторяющихся" травм и обеспечить поддержку игроков после выхода на пенсию.

"Сегодняшняя игра в регби больше ориентирована на игроков, применяющих "силовые" тактики, а не уклоняющихся от оппонентов. Это неизбежно увеличивает риск получения травм. Можно было бы обосновать необходимость меньшего количества игроков на поле тем, что им придется меньше контактировать — появится пространство для маневра", — отмечают они.

Что можно сделать: начать с "низших" лиг

Доктор Карен Хинд из Даремского университета (Великобритания) отметила, что "…текущие инициативы и правила в регби все еще приводят к тому, что высок риск травм". По словам Хинд, в текущей конфигурации регби чаще популярны силовые методы игры, чем попытки уклонения или маневрирования, что в сочетании с внушительной массой игроков делает травмы еще опаснее.

"Коллеги из Новой Зеландии также провели исследование, которое показало: у 94% профессиональных игроков в регби было сотрясение мозга, а у 30% — проблемы с суставами", — отметили авторы британской работы. Подобные цифры приводят исследователи из США и Канады. "Мы не предлагаем сразу убирать игроков из элитных соревнований. Но на любительском уровне вполне можно провести эксперимент. Тем более, что там шансы травм выше — молодежь пока только изучает азы игры, привыкает "чувствовать" свое тело на поле. Это хороший шанс опробовать схемы с меньшим количеством игроков", — подытоживают специалисты.