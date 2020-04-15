Дмитрий Свищев: "Снятие "Армавира" - это очень тревожный звоночек"

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ситуацию со снятием "Армавира" с чемпионата ФНЛ. Сегодня стало известно, что инвестор клуба прекратил финансирование.

Ранее из-за ситуации с пандемией коронавируса власти Приморья прекратили содержание клуба "Луч" из Владивостока. Команда в следующем сезоне лишится профессионального статуса.

— Истории "Луча" и "Армавира", которые снялись, на ваш взгляд, будут повторяться по той же причине?

— К сожалению, мне кажется, финансовый кризис уже дошел до спорта, до большого футбола. И второй клуб, который снялся, мне кажется, это будет еще не конец. Потому что все-таки у компаний, администрации, которые финансировали и финансируют клубы, конечно, большие финансовые сложности. Никто не знает, как долго продлится кризис с пандемией, как долго продлится следующий финансовый кризис и, самое главное, как долго будет восстановление финансовых позиций той или иной компании. Уже не говорю об администрациях, которые финансировали спорт. Я думаю, сейчас у них гораздо больше первоочередных задач, прежде всего, здравоохранение, потом образование и так далее. Социальных задач огромное количество. Поэтому нельзя осуждать компании, которые не могут финансировать, нельзя осуждать администрацию, если мы говорим про Приморье, про "Луч". Я думаю, что нас сложные времена еще впереди ожидают. Тем более что мы должны понять с вами, к прежней жизни мы не вернемся, у нас будет все по-новому. Никто не знает пока как. Все будет совершенно по-другому. И мы все верим в то, что это быстро закончится. Статистика прошлых затяжных рецессий, конечно, говорит об обратном. Мы надеемся, что цепной реакции не произойдет. Но звоночек очень тревожный.

— Как теперь доигрывать футбольную национальную лигу? Если посыпятся команды.

— Однозначно придется корректировать календарь. Это технический вопрос. Кому-то засчитают поражение, кому-то засчитают… Технически это будет несложно сделать. Я за это не переживаю. В РФС достаточно серьезные специалисты, которые этот технический вопрос решат без проблем. Важно другое, что футболисты, которые останутся без работы, их же надо еще трудоустроить, для них это основной вид заработка, это их профессия. Молодые футболисты, детские школы, которые при этих клубах созданы. Их тоже нужно перепрофилировать или обеспечить финансированием. Конечно, нельзя забывать про болельщиков, ведь это уже все-таки индустрия. Многие команды имеют как минимум региональную любовь, имеют своих болельщиков. Мы знаем, что на Дальнем Востоке это главная команда. Я считаю, что для болельщиков, которые любят футбол, любят свои команды, это серьезнейший удар. Кого любить-то теперь?

— В последнее время ведутся разговоры о расширении премьер-лиги до 18 команд. Вот это уместно в такой ситуации?

— Я считаю, что вопрос расширения стоит очень давно. Конечно, он стоял в те времена, когда были более-менее благополучные времена и была более-менее понятна стабильность в финансировании. Сейчас наши футбольные начальники призадумаются. Вопрос расширения отойдет на второй план. Думаю, сейчас будет точно не до этого. Я сегодня провел совещание по закону о пиве, который я лоббирую. На сегодняшний день мы связались с правительством. Вопрос по второму чтению с поправками находится в Минфине. Пока все положительно написали. Минфин пытается нам дать свою формулировку и их видение закона о пиве. Мы надеемся, что в ближайшее время Минфин все-таки отреагирует. Потому что как раз закон о пиве поможет найти еще одну статью поддержки российского футбола. Потому что сейчас это лежит на плечах либо государства, либо частных компаний, которые занимаются не профильным бизнесом, это даже больше спонсорство, меценатство. А для компаний, торгующих пивом, является непосредственным бизнесом, они готовы поддерживать сегодня сложные времена, будут поддерживать таким образом при работающем законе как раз наши футбольные команды и не только футбольные. Времена серьезнейшие. Поэтому надо поддержать этот закон и финансистам в первую очередь, у них подвисло это все.