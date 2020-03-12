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Автор Владан Джурич

Новый скандал Губерниева и Тихонова

Спорт

В российском биатлоне дела по-прежнему плохи. В данной статье речь пойдет о проведении обыска биатлониста Александра Логинова, а также его тренера Александра Касперовича из-за наличия у Касперовича чужой аккредитации.

Обыски по делу Логинова были проведены 22 февраля в Италии, в результате чего спортсмену пришлось сняться с масс-старта. Следователи предположили, что Касперович провозил допинг.

В ходе дела снова образовался конфликт между комментатором Дмитрием Губерниевым и четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.

Суть конфликта

Дмитрий Губерниев в своем Instagram-аккаунте выложил фрагмент документа, в котором содержалась информация о том, что якобы Тихонов сказал о наличии у Касперовича украинской аккредитации.

Тележурналист обвинил Тихонова в доносе на Логинова. Губерниев заявил, что сотрудница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен при обращении в правоохранительные органы ссылалась на слова Тихонова.

Новость быстро распространилась, но Тихонов свою причастность отрицает.

Тихонов также добавил: «Губерниев - болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой», сообщает «РИА Новости». Так и образовался новый и очередной конфликт между легендой и голосом биатлона.

Позиция Тихонова

Александр Тихонов считает, что в ситуации замешан Союз Биатлонистов России (СБР), но прямых обвинений в адрес СБР не поступало.

Легендарный спортсмен уверен, что фрагмент документа из Италии, который оказался у Губерниева, составлен неизвестными докладчиками, за которыми стоит руководство СБР и IBU.

Позиция Тихонова ясна - он считает, что СБР намеренно пытается задавить Касперовича и Логинова, чтобы от биатлониста и его тренера отвернулась поддержка. И, таким образом, представители СБР пытаются скрыть свою причастность к делу Логинова.

За позицию Тихонова высказался руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. В разговоре с газетой «Спорт-Экспресс» специалист также сказал о том, что слова Губерниева «не соответствует действительности». И это так, потому что фрагмент документа, выложенный Губерниевым, неправильно переведен.

Ответ Губерниева

В своем Telegram-канале Дмитрий Губерниев ответил на слова Тихонова. В сообщении комментатор написал: «Пердун, ты сердишься, оправдываешься, а значит, ты не прав».

Похоже просто на то, что Губерниев дразнит легенду биатлона, относясь к его словам с недоверием. На это есть причины, поскольку у двух сторон конфликта очень сложная история взаимоотношений. Однако все равно любопытно следить за тем, как каждый пытается защитить свою позицию.

Губерниев продолжает дразнить и подозревать Тихонова в причастности к обыску Логинова и Касперовича, а Тихонов жестко отвечает комментатору. В итоге конфликт раздувается на все спортивное медиапространство, и никто из них не хочет остановиться, ведь каждый дорожит своей репутацией. 

Слова Касперовича

Быстро появилось мнение самого Касперовича, и, пожалуй, он смог внести в конфликт ясности.

Личный тренер Александра Логинова сказал несколько важных нюансов о конфликте легенды и голоса биатлона:

  • Касперович и Тихонов не виделись и никогда не общались;
  • слова Фуссек-Хаккарайнен - всего лишь догадки;
  • публикации в прессе - преувеличение.

Таким образом, Касперович дал понять, что даже слова Сары Фуссек, спортивного чиновника IBU по допинговым делам, не стоит воспринимать всерьез до тех пор, пока не решатся юридические нюансы дела.

Позиция Касперовича понятна. Он защищает интересы Александра Логинова, и его вряд ли волнует мнение других людей, учитывая такое давление на тренера и спортсмена со стороны IBU и полиции Италии.

Хочется верить, что конфликт решится сам собой, потому что сейчас важно сосредоточиться на деле Логинова, а не обвинять друг друга.

Даже доводы Губерниева сомнительны, потому что уже появилась информация об искаженности перевода, и в этой ситуации нельзя выделить тех, кто прав, а кто нет. Ясно только одно - Тихонову верят гораздо больше и это доказывают слова Касперовича. 

Темы биатлон александр тихонов александр логинов дмитрий губерниев
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