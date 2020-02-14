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Автор Лада Коротун

Александр Тихонов: "У Норицына с головой непорядок. Он доводит биатлонисток до нуля"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью "Правде.Ру" объяснил неудачи российских биатлонистов плохой работой тренерского штаба. Сборная России в смешанной эстафете на чемпионате мира заняла шестое место.

В очередной гонке без медали экс-глава СБР обвинил тренера женской команды Виталия Норицына. По мнению Тихонова, он неправильно выстроил тренировочный процесс.

— Правильным ли был выбор на смешанную эстафету с таким результатом?

— Трудно судить со стороны, но я бы поменял местами. Юрлова была бы предпочтительна на первом этапе. И второе, Старых сказала причину. На тренировках чувствовала себя прекрасно. У Норицына с головой непорядок. Тренировки заканчиваются перед первым этапом кубка мира. Дальше идет подводка к соревнованиям. Какие тренировки? Он же который год мучает спортсменов, доводит их до нуля. Вот она и невзначай призналась: на тренировках чувствовала себя хорошо, а здесь еле-еле доехала. 3-4 дня вообще вставать на лыжи не надо. Не способен этот коллектив ничего сделать. А больше заменять некем. Миронову, лучшую по скорости, довели до нуля — это опять же его тренерская ошибка. Там подсказать некому. Драчев нулевой.

— Старых допустила три промаха. Елисеев — четыре. Что у нас со стрельбой?

— Ее плохое состояние моментально сказывается на результатах стрельбы. Только эта причина. Она прекрасный стрелок. Она уставшая, она выхолощенная. Физическое состояние сказывается на результатах стрельбы.

— Январские ошибки не были учтены сейчас?

— Да какие январские, они уже который год не учитывают ничего. Хотя пытаешься подсказать и через прессу, и на своем сайте, и бесполезно.

— У нас был такой биатлон. Это же гордость, настоящее искусство люди показывали.

— Это страна идиотов. Вот я был президентом. У нас было 24 золота, 27 серебра, 19 бронзы. Пришли олигархи, заплатили, уговорили спортсменов. Те объявили бойкот, и я ушел. Причина какая? Никто объяснить не может, потому что идиотизм полный. И в руководстве спорта полный идиотизм. Никто ничего не решает. Наконец вот Матыцин добрался до легкой атлетики. Надо и в биатлоне то же самое сделать. Я задавал вопрос наверху: скажите, пожалуйста, чем я не устраивал? Я требовал дисциплины тренировочного процесса, полной самоотдачи — вот что я требовал. А там пришли Кущенко, Майгуров, Ростовцев, которые гладили по головке. Где результат? Я им сказал: все было предсказано давно у меня на сайте. Читайте мой сайт, там всё есть. Больше меня не спрашивайте.

Темы биатлон ирина старых екатерина юрлова александр тихонов смешанная эстафета чемпионат мира по биатлону
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