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Автор Злата Кузнецова

Легендарный вратарь: вспоминая Льва Яшина

Спорт » Командные виды » Футбол

Данная статья расскажем вам о легенде советского и мирового футбола. Лев Яшин — единственный голкипер, получивший "Золотой мяч".

Будущий легендарный вратарь появился на свет в Москве в 1929 году. Родители мальчика работали на заводе. К сожалению, мать Льва Яшина рано ушла из жизни, и мальчика стала воспитывать мачеха.

Мальчик с детства стал увлекаться футболом, во дворе они играли в футбол с начала весны до глубокой осени. В зимнее время они самостоятельно заливали каток, играя в хоккей мячом. Благодаря этому Яшин научился владеть собственным телом, развил координацию.

Великая Отечественная война началась, когда мальчику было 11 лет. Завод, где работал отец Яшина, эвакуировали под Ульяновск, туда же переехала семья Яшина. В 1943 году пара рабочих ушла на фронт, замены им не нашлось, и отец льва взял его учеником-слесарем в тринадцатилетнем возрасте. Спустя время Яшин стал слесарем третьего разряда. Стоит отметить, что Лев Яшин начал курить махорку, работая на заводе. Эта привычка осталась у него на всю жизнь. Он курил даже тогда, когда стал голкипером.

В 1944 году семья Яшина возвратилась в Москву.

На заводе было две футбольные взрослые команды, одна молодежная. Яшин стал играть за молодёжную команду, тренером которой являлся Владимир Чечеров. Стоит отметить, что Чечеров не был профессионалом в футболе, он являлся мастером по настольному теннису. Однако талант Яшина он отметил сразу. Тренер поставил будущую звезду в ворота, хотя рост на то время у Яшина был высоким, — 182 см.

В возрасте 18 лет он имел рабочий стаж и медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Он был слесарем, шлифовщиком.

За то время, которое он работал, у Яшина накопилось много усталости, которая в последствие вылилась в нервный срыв. Из-за этого Яшин ушел из дома, бросил работу. Один из приятелей дал ему совет пойти в армию, и он пошел, поступив на службу в московскую часть.

Он продолжал заниматься футболом. На одной из игр он заменил травмирующего вратаря. За всю игру он пропустил лишь один мяч. Тогда его заметил Аркадий Чернышев. Далее Яшин попал в "Динамо".

Надо сказать, что Яшин отлично играл не только в футбол, но и в хоккей, водное поло. Вскоре Яшину тренер порекомендовал выступать за хоккейное "Динамо", вскоре став мастером спорта по хоккею.

Он возвратился в родную команду "Динамо", приняв участие в чемпионате СССР, где выиграл золото чемпионата СССР.

Лев сыграл в "Матче века", выиграв "Золотой мяч" в 1963 году. Надо сказать, что данный год был для него удачен. Его признали лучшим вратарем СССР.

Темы футбол лев яшин фк динамо
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