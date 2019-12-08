Игроки совести: когда политика вторглась в футбол (часть 1)

В Англии, известной законодательнице мод в футболе, существует традиция: политика футбола не касается. И с 1904 года международная футбольная организация ФИФА исповедует этот же принцип. Но так было не всегда — по меткому замечанию Билла Мюррея, соавтора проекта "Истории футбола в Австралии: повесть о двух половинках", именно британцы и их "сателлиты" привнесли в футбол политику еще в период Первой мировой.

С тех пор "невидимая рука политики" ощущается даже далекими от спорта людьми: сколько было пересудов о том, что Россия незаслуженно принимала ЧМ, а уж тем более — что Катар (принимающий следующий) и вовсе не подходит для футбола. Давайте же посмотрим на самые громкие политические скандалы в мире футбола.

Бенито Муссолини и двойная победа Италии

Известный итальянский диктатор Бенито Муссолини очень хотел выиграть чемпионат мира. В 1930-х он наблюдал, как на первом мировом Кубке побеждает Уругвай (который его и принимал), а затем понял — нужно сделать все так же, но с Италией.

Долго он раздумывать не стал и за четыре года постарался сделать все, чтобы принести Италии победу "на блюдечке". Многих игроков Уругвая "убедили" выступать за Италию, а итальянским игрокам поставили ультиматум: если не будет победы, все они пойдут в армию. Также в ходе турнира "двенадцатым игроком" стали не зрители, а судьи, которые подчас принимали странные (но всегда в пользу Италии) решения.

В итоге 1934 год стал настолько странным для футбола, что на сайте УЕФА разместили о нем материал с пометкой "Муссолини жмет на рычаги". Хотя в итоге Италия все-таки победила, причем сумела и в 1938 году повторить свой успех. Но здесь, по словам историков, все было проще: перед финалом с Венгрией команда получила сообщение от Муссолини, состоящее всего из одной строчки — "Выиграйте или умрете".

СССР: сначала игра в политику, потом — в футбол

Холодная война никак не уменьшила тяги руководства СССР к спортивным достижениям. В самый ее разгар, 1950 — 1960 годы, руководством страны была поставлена задача: если выиграть ЧМ не выйдет, нужно выиграть Олимпиаду. Однако на играх в Финляндии (1952 год) наша сборная потерпела поражение, а выиграла в итоге Венгрия. Советские специалисты были полны планов на следующую Олимпиаду (Мельбурн, 1956 год) — хотя бы по той причине, что сборной Венгрии там не предвиделось.

Существуют теории относительно того, что СССР дипломатическим путем оказал давление на Венгрию, вынудив руководство страны оставить команду дома и "расчистил" себе путь к золотым наградам. И план, если он имел место, удался: выиграв в финале у Югославии, футбольная сборная СССР взяла золото.

Продолжение следует...