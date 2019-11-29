Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История Фигурное катание
Автор Владан Джурич

История киберспорта: из США на весь мир

Спорт

Киберспорт — одна из самых молодых спортивных дисциплин., в основе которой лежат соревнования по видеоиграм. Родиной киберспорта считается США.

Первые упоминания о киберспорте были зафиксированы в Стэндфордском университете в 1970-х годах. В учебном заведении проходили первые киберспортивные соревнования по космическому симулятору Spacewar. Мероприятие проходило в компьютерной аудитории.

Поначалу многие люди не понимали смысл такого соревнования. Вскоре участников и даже зрителей стали угощать бесплатным пивом, если они приходили на просмотр киберспортивных турниров.

Через несколько лет в 1980 году более десяти тысяч игроков приняли участие в чемпионате по Space Invaders. Электронный спорт продолжал свое развитие, набирая высокую популярность среди американских студентов.

В 80-х все киберспотивные соревнования проходили на имеющихся ЭВМ. После выхода Nintendo и Sega Genesis на рынок, крупные компании начали активно инвестировать в рекламные кампании для популяризации компьютерных игр.

В 90-е после появления интернета и первых серьезных проектов на ПК были разработаны такие игры как Quake и Warcraft. Это позволило проводить соревнования по играм через интернет.

Через несколько лет появляются отдельные киберспортивные лиги для профессионалов. Это были специализированные турниры, попасть на которые можно было только после прохождения отборочного этапа. Пример первого профессионального турнира — Professional Gamers League.

Цель таких турниров — приобщить людей к видеоиграм и увеличить популярность отдельных проектов. Самыми известными играми в профессиональных турнирах стали шутеры Quake и Counter Strike.

В начале 21 века появляются первые интернет-кафе с возможностью поиграть в видеоигры. Это стало самым популярным местом для школьников и студентов. Южной Корее удалось узаконить деятельность, связанную с киберспортом.

Позже появляются международные киберспортивные соревнования. Они проходят каждый год и транслируются онлайн и даже телевидение на специализированных каналах. Это позволяет до сих пор привлекать миллионные аудитории.

Первые киберспортивные Олимпийские игры начали проводиться уже в 2000-х годах. Мероприятие подобного масштаба называется World Cyber Games. Самыми престижными турнирами считаются Чемпионат мира по League of legends и соревнования The International по Dota 2. Такие турниры проводятся непосредственно самими производителями игр.

В 2016 году была сформирована Всемирная ассоциация киберспорта. По оценкам аналитиков, уже через 10 лет годовой оборот киберспортивных соревнований составит более 5 миллиардов долларов.

Киберспорт считается официально признанной спортивной дисциплиной в России. В 2001 году это было закреплено на уровне законодательства. Сейчас с появлением профессиональных лиг российские университеты развивают учебные программы по киберспорту.

Темы quake спорт counter strike киберспорт
Актуальная аналитика
Новости спорта
История киберспорта: из США на весь мир
Формула небес
Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня
Профилактика
Что лечит марьин корень?
Новости Все >
Минтруд: 31 декабря объявить выходным невозможно
Москва стала лучшим туристическим городом мира
Эксперты: свинина угрожает экономике Китая
Бывший премьер-министр Японии скончался на 102 году жизни
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Пролетающий над городами Тополь-М приняли за НЛО
В школе на Ямале продают наркоту: тревогу бьют родители
Сургут поставил цель стать городом – полумиллионником. Зачем?
Посол США в Евросоюзе оказался фигурантом сексуального скандала
Последние материалы
Бывший премьер-министр Японии скончался на 102 году жизни
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Пролетающий над городами Тополь-М приняли за НЛО
В школе на Ямале продают наркоту: тревогу бьют родители
Сургут поставил цель стать городом – полумиллионником. Зачем?
Посол США в Евросоюзе оказался фигурантом сексуального скандала
Ритуальное убийство ребенка в Екатеринбурге. Задержана сбежавшая мать
В Екатеринбурге врачи присоединятся к всероссийской акции протеста
Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Соломон Соловьев Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко Василий Амирджанов Депутат может поздравить россиян с новым полом Василий Амирджанов
Комментарии
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Белорусы высказались за союз и партнерские отношения с Россией
Валентина Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным
Белорусы высказались за союз и партнерские отношения с Россией
В работе социальной сети Instagram произошел сбой
Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Украина заявляет о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
Венгрия не примет участие в "Евровидении-2020"
Пьяные подростки насмерть забили жителя Норильска
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ