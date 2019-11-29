История киберспорта: из США на весь мир

Киберспорт — одна из самых молодых спортивных дисциплин., в основе которой лежат соревнования по видеоиграм. Родиной киберспорта считается США.

Первые упоминания о киберспорте были зафиксированы в Стэндфордском университете в 1970-х годах. В учебном заведении проходили первые киберспортивные соревнования по космическому симулятору Spacewar. Мероприятие проходило в компьютерной аудитории.

Поначалу многие люди не понимали смысл такого соревнования. Вскоре участников и даже зрителей стали угощать бесплатным пивом, если они приходили на просмотр киберспортивных турниров.

Через несколько лет в 1980 году более десяти тысяч игроков приняли участие в чемпионате по Space Invaders. Электронный спорт продолжал свое развитие, набирая высокую популярность среди американских студентов.

В 80-х все киберспотивные соревнования проходили на имеющихся ЭВМ. После выхода Nintendo и Sega Genesis на рынок, крупные компании начали активно инвестировать в рекламные кампании для популяризации компьютерных игр.

В 90-е после появления интернета и первых серьезных проектов на ПК были разработаны такие игры как Quake и Warcraft. Это позволило проводить соревнования по играм через интернет.

Через несколько лет появляются отдельные киберспортивные лиги для профессионалов. Это были специализированные турниры, попасть на которые можно было только после прохождения отборочного этапа. Пример первого профессионального турнира — Professional Gamers League.

Цель таких турниров — приобщить людей к видеоиграм и увеличить популярность отдельных проектов. Самыми известными играми в профессиональных турнирах стали шутеры Quake и Counter Strike.

В начале 21 века появляются первые интернет-кафе с возможностью поиграть в видеоигры. Это стало самым популярным местом для школьников и студентов. Южной Корее удалось узаконить деятельность, связанную с киберспортом.

Позже появляются международные киберспортивные соревнования. Они проходят каждый год и транслируются онлайн и даже телевидение на специализированных каналах. Это позволяет до сих пор привлекать миллионные аудитории.

Первые киберспортивные Олимпийские игры начали проводиться уже в 2000-х годах. Мероприятие подобного масштаба называется World Cyber Games. Самыми престижными турнирами считаются Чемпионат мира по League of legends и соревнования The International по Dota 2. Такие турниры проводятся непосредственно самими производителями игр.

В 2016 году была сформирована Всемирная ассоциация киберспорта. По оценкам аналитиков, уже через 10 лет годовой оборот киберспортивных соревнований составит более 5 миллиардов долларов.

Киберспорт считается официально признанной спортивной дисциплиной в России. В 2001 году это было закреплено на уровне законодательства. Сейчас с появлением профессиональных лиг российские университеты развивают учебные программы по киберспорту.